Le président du Barça: «Messi a reçu d'autres propositions»

Le président explique que le club «a travaillé pour libérer la masse salariale. On a réussi avec certains joueurs à trouver des accords. Avec d'autres, c'est plus difficile. Ce sont des joueurs qui avaient déjà baissé leur salaire.» Pourquoi a-t-il signé Kun Aguëro ou Memphis Depay? «Car ce sont de bons joueurs et les règles salariales qu'ils ont accepté sont claires. Leur salaire est contrôlé.»