Le PSG a 30% de chances d'atteindre les 1/4 de la Ligue des champions

Avant le tirage au sort des 8es de finales de la C1, qui aura lieu lundi midi à Nyon, on a voulu savoir combien d'équipes ayant terminé 2es de leur groupe avaient atteint (au moins) les quarts de finale. Verdict.

Le Paris Saint-Germain a eu raison d'être dégoûté par la tournure des évènements, mercredi dernier, lorsque Benfica lui a chipé la 1re place du groupe dans les dernières secondes de la dernière journée de la phase de groupes. Terminer 2e, ça veut dire rencontrer potentiellement une grosse équipe en 8e et, surtout, se déplacer sur terrain adversaire au retour. Mais cela est-il pour autant rédhibitoire? Un 2e de groupe part-il forcément battu lors de la phase à élimination directe?

Pour le savoir, on a ressorti les archives des 19 dernières éditions. On aurait aimé arrondir à 20 mais la saison 2002-2003 n'aurait pas été représentative puisque le format de la compétition comprenait encore deux phases de groupes. Voici donc le résultat de nos calculs effectués depuis la saison 03-04:

Sur les 152 équipes qui ont fini 2es de leur groupe, 45 ont franchi les 8es de finale et atteint les quarts de finale. Soit 30%

C'est un faible pourcentage pour une équipe comme le PSG, bâtie à coups de centaines de millions et dont l'objectif principal depuis plusieurs saisons est la Ligue des champions. Une équipe auquel le sort peut attribuer des adversaires redoutables comme le Bayern, le Real ou City. Un internaute espagnol a calculé les probabilités du tirage au sort de ce lundi, en tenant compte du fait que les 1ers de groupe affrontent les 2es et que deux pays de la même poule/nation ne peuvent se croiser à ce stade.

Terminer 2e complique les choses, c'est certain, mais comme l'a rappelé le PSG mercredi soir, «on peut être 2e et terminer champion». Resserrons un peu le prisme et concentrons-nous sur les dix dernières saisons de la Ligue des champions. Combien de fois un dauphin de poule (sic) s'est-il imposé en mai?

La réponse est trois fois. De suite. Entre 2017 et 2019, le Real Madrid (deux fois) et Liverpool (une fois) ont triomphé après être sorti 2es de leur groupe. La saison 2018-2019 était même particulière à ce titre puisqu'elle a opposé deux équipes qui n'ont pas remporté leur poule.

Les Reds avaient battu Tottenham en finale. Image: AP

Reste que le plus souvent, les équipes devancées lors de la phase de groupes ne vont pas au bout. Ce fut particulièrement vrai en 2020-2021, lorsqu'un seul 2e (Porto) s'était hissé en quart, et encore plus en 2013-2014.

Cette saison-là, aucun 2e n'avait réussi à franchir le stade des 8es de finale. Ils avaient tous été battus par les têtes de série. En un sens, on peut dire que la logique avait été respectée.

Paris veut croire à un autre scénario, qui le verrait affronter une équipe à sa mesure en 8e (Porto ou Naples, peut-être Tottenham ou Chelsea) et se rapprocher un peu plus de cette quête devenu obsessionnelle.