La relation entre Victor Osimhen et son club de Naples s'est fortement détériorée ces derniers jours. Image: keystone

La relation entre Naples et sa star part complètement en sucette

Victor Osimhen et le SSC Napoli se font la guerre depuis dimanche. En cause, une vidéo que l'attaquant n'a pas du tout appréciée.

Plus de «Sport»

Il y a quatre mois, Naples basculait dans la folie lors des célébrations du titre de son équipe de football, le premier depuis 1990 et seulement le troisième de son histoire. Mais ces scènes de liesse semblent déjà très loin. Et pour cause: le Napoli connaît un début de saison 2023-2024 compliqué. Après cinq journées, les hommes de Rudi Garcia ne sont que 7es du classement et l'entraîneur français – arrivé cet été – est déjà contesté. Pire: le club et sa star, l'attaquant Victor Osimhen, se font la guerre.

Tout commence dimanche dernier pendant le match à Bologne. Le Nigérian est remplacé à la 86e minute, alors que le score est nul et vierge (il le restera). Il a raté un penalty plus tôt dans la partie et conclut une quatrième rencontre consécutive sans marquer. Une anomalie pour celui qui était le meilleur buteur de Serie A l'année passée (26 réalisations). Frustré, l'attaquant passe sa colère sur son coach au moment de sortir, devant les caméras.

La scène en détails et en vidéo👇 La star de Naples en voulait beaucoup à son coach

Mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Lundi, soit au lendemain du match, le club publie sur le réseau social TikTok une vidéo qui se moque... de Victor Osimhen et de son penalty raté. Les images montrant le joueur réclamer la faute puis rater son essai sont accompagnées d'une voix aiguë et rapide comme celles des dessins animés pour enfants. On entend même des rires au moment où la frappe passe à côté de la cage. Naples est connu pour «adopter un ton très décalé» sur TikTok, comme le rappelle RMC Sport, mais cette vidéo a de quoi ridiculiser son propre joueur.

C'est en tout cas comme ça que l'ont pris Victor Osimhen et son agent, Roberto Calenda. Ce dernier a menacé de porter plainte contre le club, qu'il accuse de nuire à l'image de son client:

«Ce qui s'est passé aujourd'hui (...) n'est pas acceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d'abord été rendue publique puis, tardivement, supprimée. Un fait grave qui cause de très sérieux dommages au joueur et qui s'ajoute au traitement que le garçon subit dernièrement entre les procès médiatiques et les fake news. Nous nous réservons le droit d'intenter une action en justice et de prendre toute initiative utile pour protéger Victor.» Roberto Calenda, agent de Victor Osimhen

La vidéo qui a vexé Osimhen 📺 Vidéo: twitter

Bouderie sur les réseaux sociaux

Mardi, c'est le joueur lui-même qui a fait comprendre sa colère envers son club. Pour cela, il n'a eu besoin d'aucun mot mais a utilisé une arme de communication très efficace à notre époque: le boycott sur les réseaux sociaux. Autrement dit, Osimhen (24 ans) a supprimé de ses comptes la quasi intégralité des photos qui font référence au SSC Napoli et il a cessé de suivre le club sur les différentes plateformes.

Contrairement à son visage, Victor Osimhen ne masque pas sa colère. Image: keystone

Une réaction enfantine? Chacun se fera son propre avis. Mais si le «buteur masqué» offre les trois points à Naples ce mercredi soir lors de la réception de l'Udinese (20h45), les fans napolitains pourraient rapidement excuser leur ancien chouchou, qui a posé ses valises au pied du Vésuve en été 2020 (62 buts en 107 matchs, toutes compétitions confondues). Au contraire, si la crise se poursuit, Victor Osimhen pourrait fortement hésiter à signer une prolongation, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025.