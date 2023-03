Un choc Manchester City - Bayern Munich en 1/4 de la Champions League

Voici les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions:

Real Madrid - Chelsea

Benfica - Inter Milan

Manchester City - Bayern Munich

Milan AC - Naples

Ces quarts de finale auront lieu les 11 et 12 avril (matchs aller) et les 18 et 19 avril (retour)

