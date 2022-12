Image: keystone/watson

Ronaldo-Messi: qui a marqué le plus de penalties durant sa carrière?

Les détracteurs du Portugais le surnomment «Penaldo», ceux de l'Argentin «Pessi» (avec à chaque fois un «P» pour «penalty»). Chaque camp accuse le joueur rival d'inscrire la plupart de ses buts aux 11 mètres. Il est temps de savoir lequel des deux a le plus profité de l'exercice au cours de sa carrière.

Lionel Messi a encore marqué sur penalty, mardi soir, lors de la demi-finale de la Coupe du monde face à la Croatie (3-0). C'est sa troisième réussite du tournoi inscrite depuis le petit point blanc, situé pile à 11m du but adverse (on ne compte évidemment pas le tir au but transformé face aux Néerlandais).

Les détracteurs du joueur argentin l'ont aussitôt nargué pendant le match en le rebaptisant «Pionel Pessi» sur les réseaux sociaux.

C'est désormais devenu une habitude: à chaque fois que Messi ou Ronaldo convertit un penalty, leurs haters les rebaptisent pour se moquer de leurs statistiques. Quand c'est l'Argentin qui marque aux 11 mètres, les fans de CR7 s'empressent de dévaluer sa performance en rappelant que la plupart de ses réussites ont été inscrites dans ce registre. A l'inverse, les soutiens de Messi font la même chose lorsque c'est Ronaldo qui s'illustre dans l'exercice. Mais lequel des deux joueurs a le plus souvent profité d'un penalty pour soigner ses stats? On a ressorti les archives et fait les calculs.

Il convient d'abord de préciser que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont deux immenses joueurs. La plupart de leurs nombreux buts ont évidemment été inscrits dans le jeu. Maintenant que c'est dit, observons la réalité en face:

Cristiano Ronaldo a converti 146 penalties au cours de sa formidable carrière (en clubs et en sélection).

au cours de sa formidable carrière (en clubs et en sélection). Lionel Messi en a transformé 108, c'est à dire 38 de moins que le Portugais.

C'est donc CR7 qui s'est le plus illustré. Mais a-t-il eu plus de chances de le faire? Eh bien, oui. Ronaldo a botté 175 ballons aux 11 mètres; Messi 139.

Ces données nous permettent dès lors très facilement de savoir lequel des deux prodiges est le meilleur sur penalty. Et la réponse est: