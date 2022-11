Le rappeur américain Lil Baby se produire lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2022 dans le stade Al Bayt. Image: keystone/watson

On sait enfin à quoi va ressembler la cérémonie d'ouverture du Mondial

Ce dimanche, un peu avant la rencontre entre le pays hôte et l'Equateur (17h), le Qatar va devenir le théâtre d'un spectacle qui va «marquer le public», selon les organisateurs. On vous dit tout en 5 points.

Un stade à part

La cérémonie d'ouverture se tiendra dans le stade Al Bayt. Une enceinte de 60 000 places qui accueillera donc le premier match du tournoi ainsi que six autres rencontres (dont une demi-finale). Sa particularité tient dans son architecture incroyable. Le toit évoque ainsi les tentes traditionnellement utilisées par les peuples nomades du Qatar et de la région du Golfe, les «bayt al sha’ar».

Image: AP

Le stade Al Bayt est unique aussi par sa localisation: il est le seul qui n'est pas accessible en métro. «Seuls les voitures et les bus peuvent traverser le désert pour atteindre la ville d’Al Khor à 50 km au nord de Doha», note Le Parisien, rappelant que l'enceinte a coûté 3 milliards d’euros, soit le triple du Stade de France.

Un spectacle grandiose

La cérémonie devrait durer plus de trente minutes. Elle s'annonce grandiose. «Des membres du comité suprême en charge de la Coupe du monde 2022 décrivent le projet comme "assez impressionnant" et affirment qu'il "va rappeler des grosses cérémonies comme aux Jeux olympiques"», relaie RMC Sport.

«C’est une cérémonie qui va marquer les spectateurs et les téléspectateurs» Un membre du comité suprême.

Un organisateur renommé

C’est l’Italien Marco Balich, directeur artistique de plusieurs cérémonies des JO, qui a été désigné pour organiser ce spectacle. Il a déjà annoncé que «le thème de l'hospitalité, décliné sous ses diverses formes, constituera un fil conducteur» du récit choisi par le Qatar dimanche.

«Je ne peux pas gâcher la surprise mais il y aura certainement une attention accordée et des réponses à toutes les questions débattues en ce moment.» Marco Balich, dans L'Equipe.

Le directeur artistique italien. Image: AP

Un Français aux feux d'artifice

C'est le «groupe F» qui a été désigné pour gérer la partie pyrotechnique des cérémonies d’ouverture et de clôture. Il s'agit d'une entreprise mondiale, née dans le Gard en 1990 et qui, au fil du temps, a pris l’habitude de beaucoup travailler avec les pays de la péninsule arabique. On lui doit notamment la conception des effets pyrotechniques de la cérémonie de clôture des JO de Barcelone (1992) et de la Coupe du monde 98 en France.

Des chanteurs et des rumeurs

Qui viendra chanter sur la pelouse avant le coup d'envoi? Les seuls artistes qui ont pour l'heure confirmé leur présence sont le groupe sud-coréen BTS et le rappeur américain Lil Baby. Des stars comme Robbie Williams, les Black Eyed Peas, David Guetta, Maroon 5, J Balvin, Post Malone ou encore Enrique Iglesias sont aussi attendues au Qatar, mais pour se produire durant le tournoi. Il est possible toutefois qu'elles fassent une apparition dès le premier jour. D'autres artistes, en revanche, ont déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas: c'est le cas de Rod Stewart, Shakira ou Dua Lipa. Cette dernière a motivé sa décision en exprimant son désaccord avec le pays qatari et ses règles en matière de droits de l'Homme.