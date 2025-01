Une fake news autour de Cristiano Ronaldo refait surface

Plusieurs médias et pages web françaises rapportent que le Portugal s'apprête à lancer une pièce de monnaie à l'effigie de CR7. Or cet écu avait déjà circulé sur la toile à l'automne sans que l'Etat portugais ne décide de le mettre en place.

RMC Sport, Sport 365 ou encore Foot Mercato ont expliqué mercredi, en citant le site Sportune par 20 Minutes, que le Portugal allait honorer Cristiano Ronaldo, en émettant une pièce de collection à son image. Il est écrit qu'elle sera prochainement développée en 25'000 exemplaires et commercialisée au prix de 7,50 euros, en référence au numéro porté par le joueur.

Un expert est également repris dans les différents articles. Ce dernier précise qu'en raison «de sa rareté, de sa teneur en or et de l’aura exceptionnelle de Ronaldo dans son pays natal», l'objet de collection pourrait valoir un jour 140'000 euros. Un aperçu de la pièce est disponible.

La voici ⬇️ image: x

Cette image, semble-t-il conçue par l'intelligence artificielle, et ces informations avaient déjà été massivement relayées partout dans le monde il y a quelques mois, sur de nombreuses pages dédiées au football. Or à l'époque, des médias portugais ainsi que le site AFP Fast Check ont établi qu'aucune pièce en l'honneur de CR7 n'était émise ou n'allait être émise par la Monnaie du Portugal (INCM). «Nous ne sommes pas en train d'émettre une nouvelle monnaie portant le dessin de Cristiano Ronaldo», expliquait en septembre un porte-parole de la fabrique nationale de pièces.

Y-a-t-il eu du nouveau, par exemple du côté de la Banco de Portugal, comme l'écrit Sportune by 20 Minutes, repris par Ouest-France? Il semble que non. On ne trouve aucun communiqué à ce sujet sur le site de la banque centrale, contrairement à ce qui est indiqué. L'information n'a pas non plus été relayée ces dernières heures par les titres locaux.

Y en a-t-il désormais plus sur le site de la Monnaie du Portugal? Elle continue de ne rien afficher à propos de Ronaldo en ce début d'année. En lien avec le football, il existe uniquement des pièces de collection «Euro 2024». Le porte-parole de l'organisation avait pourtant assuré auprès de l'AFP que toute annonce liée aux émissions de devises était «publiée sur les canaux officiels».

Les fans du joueur et ceux qui espéraient déjà se faire un peu d'argent avec cette pièce devront donc encore attendre...



