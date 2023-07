Tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau format de la Super League

La première division du football suisse entame sa saison 2023/24 ce samedi, avec un nouveau mode. Il est basé sur ce qui se fait déjà en Ecosse. Explications.

Ce week-end, une nouvelle ère s'ouvre pour le football suisse. Pour la première fois depuis 2003, la Super League sera composée de douze équipes. Et elle se présente dans un tout nouveau mode. Non pas avec des play-offs – pour rappel, cette idée avait d'abord été acceptée puis finalement rejetée – mais selon le «modèle écossais». Voici une explication détaillée de ce nouveau format👇

Phase 1

Lors de la première phase de la saison, chaque équipe dispute 33 matchs.

Tours 1 à 22

Entre les tours 1 à 22, chaque équipe joue contre chaque adversaire une fois à domicile et une fois à l'extérieur.

Tours 23 à 33

Au cours des onze derniers tours de la première phase (chaque équipe joue à nouveau encore une fois contre chaque adversaire), la moitié de la ligue disputera six matchs à domicile, l'autre moitié seulement cinq. Au total, chaque équipe joue donc 16 ou 17 matchs à domicile pendant la première phase.

Phase 2

Après la première phase, la ligue est divisée en deux groupes de six équipes: le «Championship Group» et le «Relegation Group». Pour cette deuxième phase, les équipes des deux groupes gardent tous leurs points accumulés lors de la première phase.

Si les mêmes duels que lors des tours 23 à 33 se produisent durant cette phase, le match a désormais lieu dans l'autre stade. Exemple: Yverdon a reçu Servette à domicile lors du 23e tour. Lors de la 2e phase, les deux équipes se rencontrent à nouveau, mais cette fois-ci le match a lieu sur le terrain de Servette.

Young Boys conservera-t-il son titre cette saison? Image: KEYSTONE

Dans l'idéal, tous les clubs auront ainsi joué 19 matchs à domicile à la fin de la saison. Toutefois, selon la composition des groupes lors de la deuxième phase, il se peut que le nombre de parties à domicile varie entre 18 et 20. Pour compenser le nombre inégal de matchs à domicile de la première phase, il est possible de modifier le calendrier de la saison suivante (dans ce cas, la saison 2024/25).

Championship Group

Les six meilleures équipes de la première phase se disputent le titre et la qualification pour les places européennes lors de cinq tours supplémentaires. Le 38e et dernier tour se déroulera le 25 mai 2024. L'équipe classée première après 38 tours est championne.

Relegation Group

Cinq tours supplémentaires sont également disputés dans le Relegation Group. Ici, les formations luttent contre la relégation. Comme les groupes sont séparés, il se peut que l'équipe classée 7ème (première du Relegation Group) ait par exemple plus de points à la fin que l'équipe classée 6ème (dernière du Championship Group). Mais ça ne change rien au classement final. Le dernier tour de ce groupe aura lieu le 21 mai 2024.

Europe et relégation

Les places européennes ne sont accessibles que par le biais du Championship Group ou par le sacre en Coupe de Suisse. Les places qualificatives dépendent également de la performance des clubs suisses en Europe cette année. Le champion Young Boys jouera les play-offs de la Ligue des champions; Servette (2e) le 2e tour des qualifications pour la Ligue des champions; Lugano (3e) commencera en play-offs de l'Europa League tandis que Lucerne (4e) et Bâle (5e) débuteront au 2e tour des qualifications pour la Conference League.

Concernant la relégation, on revient au modèle des années précédentes: l'équipe classée 12e et dernière après la 2e phase est directement reléguée en Challenge League. L'équipe classée 11e disputera un barrage aller-retour contre le 2e de Challenge League. Le mode de fonctionnement de la Challenge League (10 équipes) reste inchangé.

Voilà ce que donne graphiquement le nouveau modèle de la Super League. Image: sfl

Pause hivernale

Le championnat compte désormais 38 tours au total, contre 36 auparavant. Pour que tous les matchs puissent avoir lieu, la pause hivernale est raccourcie (cinq semaines, du 18 décembre au 20 janvier) et il y aura davantage de «semaines anglaises» (plusieurs matchs hebdomadairement).

