Après la fin de sa carrière de footballeur début juin, Raphaël Nuzzolo entamera sa reconversion comme scout à Young Boys dès septembre.

Comment YB attire les cracks du foot suisse pour leur reconversion

Raphaël Nuzzolo, scout dès septembre, vient compléter une longue liste de figures du football helvétique qui travaillent dans le staff du club bernois. Elles ont de bonnes raisons d'avoir fait ce choix.

Raphaël Nuzzolo et Stéphane Chapuisat ont un point commun: tous deux ont été de grands attaquants du football suisse. Le premier par sa longévité (il vient de prendre sa retraite, un mois avant ses 40 ans) et sa loyauté à Neuchâtel Xamax, dont il a porté le maillot pendant 17 ans. Le second grâce à son palmarès: une Ligue des champions et deux Bundesliga avec Dortmund, ainsi que 103 capes avec la Nati. Dès le 1er septembre, les deux hommes partageront une nouvelle chose: leur bureau.

Raphaël Nuzzolo a mis fin début juin à une carrière pro longue de 22 ans. Image: KEYSTONE

Raphaël Nuzzolo a été engagé comme scout à Young Boys, où Stéphane Chapuisat sera son chef direct. Un mandat à 50%, dans lequel l'ex-Xamaxien sera chargé de repérer des joueurs susceptibles d'évoluer dans la première équipe des «jaune et noir». Sur la radio neuchâteloise RTN il a exprimé sa satisfaction de revenir dans le club bernois, où il a joué cinq saisons entre 2011 et 2016:

«C'est un job intéressant de travailler pour le meilleur club de Suisse actuellement, avec des gens extrêmement compétents, qui vont beaucoup m’apprendre» Raphaël Nuzzolo, sur RTN

On peut en être certain: signer à YB n'a rien d'un choix par défaut pour l'ancien «serial buteur» de la Maladière, dont la grande expérience lui aurait assurément ouvert d'autres portes. Il y a d'abord, logiquement, les résultats de Young Boys: ces six dernières années, les Bernois ont remporté cinq fois le titre national. Cette saison, ils ont même fêté le doublé coupe-championnat.

Des clubistes et des valeurs

Si les performances sur le terrain sont aussi probantes, c'est grâce aussi au travail réalisé dans les coulisses du Wankdorf, là même où Raphaël Nuzzolo officiera dans deux mois et demi. YB est régulièrement cité par les experts comme un modèle de gestion sportive, qui a eu la patience et l'intelligence de se construire étape par étape. Un club qui a compris que des fondations solides ne se bâtissent que sur du long terme. Les CV des membres du staff ne trompent pas:

Gérard Castella , chef de la formation, est là depuis six ans

, chef de la formation, est là depuis six ans Stéphane Chapuisat travaille comme scout pour les «jaune et noir» depuis 2008

travaille comme scout pour les «jaune et noir» depuis 2008 Le manager de l'académie, Christian Franke , est employé par YB depuis 2012

, est employé par YB depuis 2012 Le responsable des jeunes talents, Erich Hänzi , est dans l'organisation depuis 2013

, est dans l'organisation depuis 2013 Steve von Bergen , directeur sportif depuis l'été 2022, a d'abord joué à YB dès 2013 et a enchaîné avec des postes de coach

, directeur sportif depuis l'été 2022, a d'abord joué à YB dès 2013 et a enchaîné avec des postes de coach Le directeur général Christoph Spycher a posé ses valises à Berne en 2010, d'abord comme joueur, puis comme scout et enfin avec le costume de dirigeant

C'est simple: à Berne, tous les postes clés du volet sportif sont occupés par des hommes jouissant d'une certaine longévité dans le club. Tous ceux cités ci-dessus ont aussi joué à YB avant d'en rejoindre la direction. Et tous sont dotés d'une grande connaissance du football suisse, en ayant les deux pieds dedans depuis de nombreuses années. Raphaël Nuzzolo coche, lui aussi, l'intégralité des cases. De quoi avoir bien intégré la philosophie du club et s'être forgé de belles qualités de recruteur.

Entre 2011 et 2016, Raphaël Nuzzolo a joué 193 matchs pour YB. Image: KEYSTONE

«A Young Boys, on travaille dans la sérénité», résume Gérard Castella. Le Genevois voit une raison principale à ce bien-être collectif: Christoph Spycher, le directeur général et ex-directeur sportif (2016-2022).

«Il est quelqu'un de très respectueux, sincère, qui met les gens à l'aise. Il se soucie du bien-être de chacun et tous ses collaborateurs se sentent valorisés» Gérard Castella à propos de Christoph Spycher

Gérard Castella va plus loin:

«Humainement, YB est ma meilleure expérience professionnelle!»

L'ex-coach de Servette, Xamax, Saint-Gall ou encore Lausanne la compare avec certaines aventures précédentes, «où chacun travaillait pour sa pomme. J'étais seul, laissé à moi-même. A Young Boys, ce n'est jamais le cas, il y a toujours quelqu'un pour te soutenir». Il en est convaincu: le management exemplaire de Christoph Spycher déteint sur l'ensemble des employés du club et déclenche une émulation.

Gérard Castella (à droite) loue les qualités humaines et professionnelles du directeur général de Young Boys, Christoph Spycher (gauche). Image: KEYSTONE

«On travaille dans un excellent climat, ça aide à être performant. J'ai 70 ans, alors autant dire que si je n'avais plus de plaisir ici, je partirais!», sourit Gérard Castella. Le champion de Suisse 1999 avec Servette fait remarquer une autre particularité au Wankdorf, qui facilite les contacts:

«Tous les bureaux sont sur le même étage, alors chaque jour, je croise dix ou quinze fois Christoph Spycher, Stéphane Chapuisat et Steve von Bergen, avec lesquels on parle tactique, par exemple. Le bureau du coach, Raphaël Wicky, est très proche aussi.» Gérard Castella

Poignées de main et retraite retardée

En plus d'instaurer une atmosphère de travail idéale, Christoph Spycher a la capacité de transmettre des valeurs, selon Gérard Castella: «C'est un bosseur, quelqu'un de très humble, qui place l'institution au-dessus de tout. Les employés se fondent dans cet état d'esprit. Un exemple: quand les joueurs viennent dans les bureaux, ils serrent la main de chaque collaborateur.»

Le Genevois poursuit l'éloge du CEO bernois et de son second, le directeur sportif Steve von Bergen, en vantant aussi «leur sens de l'anticipation, qui leur permet d'avoir un plan B souvent six mois à l'avance déjà si un joueur ou le coach devait partir».

Christoph Spycher (à gauche) et Steve von Bergen. Image: KEYSTONE

C'est aussi Christoph Spycher qui avait convaincu fin 2016 Gérard Castella de quitter son poste à l'ASF pour rejoindre YB (qui n'était pas encore champion de Suisse). «Il dit que je suis son premier transfert!», se marre le chef de la formation. Agé de 63 ans à ce moment, il n'avait qu'à attendre six mois pour goûter une retraite paisible, mais il a préféré «relever ce dernier défi».

Raphaël Nuzzolo, lui, doit encore patienter 25 ans avant de toucher son AVS. On comprend désormais pourquoi il a choisi – d'autres avant lui – Young Boys pour ce premier bout de chemin.