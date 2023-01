Mudryk a été présenté au public de Stamford Bridge. Image: sda

Pourquoi Chelsea signe des contrats longue durée

Les Blues continuent leurs emplettes et engagent des joueurs avec des contrats parfois démesurés. Mais ce qui interpelle est la durée des engagements.

Les nombreuses annonces en ont étonné plus d'un dans l'univers du ballon rond. Depuis la reprise du club de Stamford Bridge par Todd Boehly, après la vente forcée de Roman Abramovitch, les records de contrat longue durée tombent les uns après les autres.

Benoît Badiashile (sept ans et demi) et Mykhailo Mudryk (huit et demi), des joueurs âgés respectivement de 21 et 22 ans ont défrayé la chronique avec des contrats qui viennent s'ajouter à une longue liste de contrat XXL. Outre le défenseur français et l'ailier ukrainien, David Datro Fofana (20 ans), engagé jusqu'en 2029, Wesley Fofana (22 ans) vient de signer pour sept ans, Carney Chukwuemeka (19 ans) est lié au club jusqu'en 2028.

A relever également qu'en interne, Reece James (23 ans) a récemment prolongé pour six ans, à l'instar de Trevoh Chalobah (23 ans).

Le sport US juxtaposé sur le foot anglais

Ce nouveau mode de fonctionnement porte le sceau d'un homme: Todd Boehly, le nouvel homme fort du club londonien. Les racines américaines sont bien ancrées pour l'homme d'affaire de 49 ans. Avec ses démarches inédites, il les fait valoir dans sa direction du club anglais. Pour donner un petit aperçu, le cas Patrick Mahomes et ses dix ans de contrat avec la franchise de NFL des Kansas City Chiefs démontre cette nouvelle politique d'embauche. Ou en NHL, l'exemple de Nico Hischier est aussi une belle illustration du mode de fonctionnement, avec ses sept ans de contrat au New Jersey Devils.

Benoît Badiashile, la nouvelle recrue sous l'ère Todd Boehly. Image: AP

Comme la NBA, la NFL, la NHL et la MLB, en appliquant les us et coutumes du sport business américain et leurs contrats pharaoniques, Boehly s'attelle à garder la main sur un marché qui bouge continuellement. Chelsea souhaite désormais garder la main sur ses joyaux (potentiels) pour faire fructifier leur progression et atteindre leur pic de forme sous le tricot des Blues. Une plus-value qui grossirait le porte-monnaie du propriétaire.

Mais ce n'est le seul facteur qui entre en ligne de compte. Ces longs contrats sont aussi pour Chelsea un moyen de contourner les règles du fair-play financier. Comment cela se fait-il? Il est possible au club de «lisser» les indemnités de transfert. Comme le souligne RMC, les 100 millions versés pour le transfert de Mudryk seront échelonnés sur plusieurs années et échappera à ce contraignant fair-play financier.

Cette vision sur le long terme n'est bien entendu pas sans risque. La multiplication des flops peut devenir désastreuse pour Boehly. Le hic serait que le club se retrouve avec de nombreux joueurs indésirables sur les bras durant de longues années. Plusieurs supporters ont par ailleurs fait part de leur doute et rappeler le cas Saul Niguez. Le milieu espagnol avait paraphé un contrat de neuf ans avec l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, le milieu espagnol polyvalent ne fait pas partie des plans de Diego Simeone depuis deux saisons.

Quid du système Monti?

Cette nouvelle manière de procéder de Chelsea est aussi problématique aux yeux de la réglementation de la Fifa. Ces règles à suivre ont un nom: le système Monti. Pour rappel, la Fifa stipule que les contrats doivent être minimum d'un an au minimum, jusqu'à cinq ans maximum.

Mais il y a une brèche: la Fifa laisse à chaque état le soin de définir ses propres limites en termes de durée de transferts. Même l'Espagne en profite: Aurélien Tchouaemeni s'est engagé pour six ans avec le Real Madrid.