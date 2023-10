Cette affaire n'a pas empêché CR7 de briller

«Nous nions fermement l'existence d'une quelconque décision judiciaire à l'encontre d'un athlète international en Iran. Nous sommes préoccupés par le fait que la publication de telles informations non fondées pourrait éclipser les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre perpétrés contre la nation palestinienne opprimée. Il convient de noter que Cristiano Ronaldo s'est rendu en Iran les 18 et 19 septembre pour participer à un match de football officiel et qu'il a été chaleureusement accueilli par la population et les autorités. Sa rencontre sincère et humaine avec Fatemeh Hamami a également été saluée et admirée par la population et les autorités sportives du pays.»