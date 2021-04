Sport

Courageux et touchants: huit coming out qui ont marqué le sport suisse



L'ex-gymnaste Ariella Käslin vient de révéler son homosexualité. Elle n'est pas la première: plusieurs sportifs suisses l'ont fait avant elle. Leurs récits racontent tout ce qu'il faut de courage et de détermination pour témoigner.

Ariella Käslin

C'est pour ne plus «se cacher» que l'ex-gymnaste lucernoise de 33 ans a annoncé «aimer une femme», vendredi sur les réseaux sociaux. «J’ai toujours trouvé les femmes attirantes, mais si j’en aimais particulièrement une, je pensais que c’était parce que je voulais être comme elle», a-t-elle écrit.

La lecture de Vorbild und Vorurteil («Modèle et préjugés»), «un livre sur les athlètes lesbiennes suisses», lui a offert la force et le soutien nécessaires pour accepter son homosexualité. «J'ai suivi sur Instagram les femmes qui témoignent dans ce livre et en ai rencontré certaines pour prendre un café. Ça a l’air stupide, mais ça m’a fait du bien. C’était comme rentrer à la maison.» Dans son nouveau chez elle, l'étudiante en physiothérapie a décidé de ne plus faire de place aux sentiments négatifs qu'elle a longtemps entretenus envers son orientation sexuelle.

Curdin Orlik

Mars 2020. Curdin Orlik renverse les préjugés dans la sciure en révélant son homosexualité dans Das Magazin. Le monde de la lutte, bastion conservateur qui autrefois interdisait le port du cheveu long, est surpris mais accueille la nouvelle avec bienveillance. Le solide grison est apaisé. Il peut ouvrir un nouveau chapitre de son existence après un premier mariage avec une femme. Une parenthèse que ce papa d'un garçon savait éphémère. «J'ai compris que ça ne marcherait pas toute une vie comme ça», reconnaît ce fils de catholiques pratiquants, joueur d'orgue à l'église et premier sportif suisse de haut niveau à faire son coming-out.

«Je préfère être libre qu’avoir peur. Je me suis toujours dit que je ne voulais pas être gay. Mais je le suis, c’est moi. C’est clair.»

Emilie & Camille

Emilie Siegenthaler et Camille Balanche partagent tout: le même lit, les mêmes objectifs et la même piste de descente de VTT. Complices dans la vie, elles sont adversaires en compétition, ce qui ne va pas sans certaines interrogations. Emilie s'est parfois demandée comment elle réagirait si Camille obtenait une victoire qui lui était refusée. Serait-elle jalouse, ou heureuse par procuration?

La réponse, comme souvent dans le sport de haut niveau, est venue du terrain. Le 11 octobre dernier, Emilie s'est précipitée vers sa compagne pour fêter avec elle son titre de championne du monde. Les deux amoureuses se sont étreintes pendant de très longues secondes. «J'étais beaucoup plus heureuse pour Camille que je ne le pensais», s'est réjouie Emilie dans la NZZ, ce qui lui a valu ce commentaire, honnête et amusé, de sa compagne: «J'aurais été plus jalouse si Emilie était devenue championne du monde.»

Ramona Bachmann

Ramona Bachmann a officialisé sa relation avec Camille lors de la Coupe du monde de football 2015. Les deux femmes se sont retrouvées pendant le tournoi au Canada. Elles sont allées se promener en bateau, ont beaucoup discuté. Ce n'était pas grand-chose, mais comme elles ne vivaient pas dans le même pays (Ramona jouait en Suède et Camille étudiait en Suisse), elles profitaient de chaque instant ensemble.

«Quand je me promène main dans la main avec Camille en Suisse, les gens se retournent. Ce qui n’est pas le cas en Suède, ou ici au Canada.»

Leur relation n'a pas résisté à la distance. Ramona a ensuite rencontré une autre footballeuse (Alisha Lehmann) avec laquelle elle a souvent partagé son quotidien sur les réseaux sociaux.

Dennis Del Valle

Le volleyeur portoricain a attendu la fin de saison dernière du LUC pour faire son coming-out dans Le Matin dimanche. «Je ne voulais surtout pas casser l’alchimie dans l’équipe, a justifié l'ex-libéro lausannois. Je ne voulais pas que cela puisse devenir bizarre dans le vestiaire pour certains, qu’ils s’imaginent des trucs, fassent une fixette sur mon homosexualité, n’osent plus aller se doucher en ma présence, ou je ne sais quoi. Quand j’arrive à la salle, je suis là pour bosser. C’est ma priorité. Je ne suis pas là pour mater des mecs ou flirter.»

Lara Dickenmann

La meilleure footballeuse suisse de l'histoire (135 sélections) a présenté sa petite amie au public en septembre 2018. «J’ai découvert mon attirance pour les femmes à l’âge de 13 ans, mais j’ai attendu quatre ans de plus avant d’oser avouer à ma mère que j’étais lesbienne, a-t-elle dit dans un documentaire de la SRF intitulé Lara Dickenmann aime le football et les femmes. Je ne voulais pas être à la fois une joueuse de football et une lesbienne, je n’avais pas envie d’entretenir ce cliché. Mon but a longtemps été d’aimer les hommes et de passer par-dessus cette situation. Mais je me mentais à moi-même.»

Marco Lehmann

Effacer dix ans de mensonge d'une seule phrase: c'est pour se libérer d'un secret devenu trop grand pour lui que le basketteur zurichois Marco Lehmann a témoigné dans un post Instagram publié le 15 janvier.

Cet habile shooteur, brillant avec l'équipe de Suisse de «3 contre 3», refusait de poursuivre ce qu'il nomme sa «double vie». «J'en étais arrivé à un tel point que soit je prenais la parole, soit je mettais un terme à ma carrière, a-t-il délivré sur le site de la Fédération internationale de basket. Ma passion pour le jeu était trop forte pour tout plaquer comme ça. Le temps est venu de profiter de la suite de ma carrière sans avoir à cacher ma vraie personnalité.»

Pascal Erlachner

L'arbitre de football soleurois avait deux identités et deux téléphones portables, le second étant réservé pour ses connaissances masculines. «Déchiré à l'intérieur», comme il le confessera plus tard, il dévoile son orientation sexuelle au grand jour en décembre 2017. Urs Meier (ex-arbitre) redoute alors les réactions homophobes que son aveu pourrait susciter. «Il va devoir résister à une véritable vague», s'inquiète-t-il. Quatre ans plus tard, le quotidien de Pascal Erlachner ressemble à un océan de bonheur. Homme apaisé, compagnon heureux, il tient un bar avec son amoureux Mike Ruch à Wangen bei Olten et envisage même d'avoir un enfant.