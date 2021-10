Josh Cavallo face caméra lors de son intervention filmée.

«Je suis footballeur pro et je suis gay»

Le jeune international australien Josh Cavallo a fait son coming-out dans une vidéo très touchante publiée sur les réseaux sociaux mercredi. Il est le seul joueur ouvertement homosexuel évoluant dans un championnat de 1re division.

La séquence dure 170 secondes et a été vue plus de 7 millions de fois depuis sa publication sur les réseaux sociaux. C'est dans cette vidéo que Josh Cavallo, footballeur australien de 21 ans, fait son coming-out.

«Bonjour tout le monde, je suis Josh Cavallo. J’ai quelque chose de personnel à partager avec vous: je suis joueur de football et je suis gay», démarre le milieu de terrain d'Adelaïde United face caméra.

«Cela a été un long voyage pour en arriver là, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de faire mon coming out, ajoute le footballeur sur ses comptes Twitter et Instagram. Je combats ma sexualité depuis plus de six ans maintenant, et je suis content de pouvoir mettre cela de côté.»

Josh Cavallo révèle également avoir dû apprendre à masquer ses sentiments.

«Je l'ai fait pour m’adapter au moule d’un footballeur professionnel. Grandir en étant gay et jouer au football n’est pas quelque chose de facile. Les statistiques montrent que seulement 33 % des jeunes hommes homosexuels jouent au football contre 68 % des jeunes hommes hétérosexuels. J’ai vécu ma vie en supposant que c’était un sujet dont on ne devait jamais parler»

L'Australien est devenu mercredi le seul footballeur ouvertement homosexuel évoluant dans un championnat de première division. (jcz)