La Belgique ou le Portugal pour affronter l'Italie en quarts ?



La Belgique ou le Portugal pour affronter l'Italie en quarts?

Duel de géants ce soir à Séville (21h00) avec d'un côté la Belgique, emmenée par sa formidable génération dorée, et de l'autre, le Portugal, qui peut toujours compter sur sa superstar Cristiano Ronaldo, déjà auteur de cinq buts.

Ce quatrième match des huitièmes de finale de l'Euro 2020 s'annonce très équilibré et spectaculaire, en tout cas sur le papier, entre deux nations qui nourrissent des ambitions de titre légitimes.

La Belgique semble être arrivée à maturité avec des joueurs au sommet de leur art et qui brillent en club comme en sélection. Ils ont d'ailleurs réalisé un sans faute depuis le début de la compétition avec trois victoires en trois matchs: 3-0 contre la Russie, 2-1 contre le Danemark et 2-0 contre la Finlande. Des prestations sérieuses et abouties qui portent la marque des leaders de l'effectif belge.

Romelu Lukaku – le buteur – a déjà inscrit trois buts, Eden Hazard se montre remuant dans le jeu et Kevin de Bruyne a été décisif lors de son entrée en jeu contre le Danemark avec une passe décisive et un goal. De quoi forcément placer la Belgique parmi les favoris au titre.

Le Portugal a lui connu un premier tour plus poussif. Tombé dans un groupe très relevé en compagnie de la France, de l'Allemagne et de la Hongrie, les Lusitaniens ont finalement terminé à la troisième place de ce groupe avec quatre points.

Une qualification grandement dûe à la victoire 3-0 à Budapest lors de leur premier match du tournoi contre la Hongrie. Un succès acquis dans les dernières minutes de la rencontre grâce notamment à un doublé de Ronaldo et à l'entrée percutante de Renato Sanches. Les hommes de Fernando Santos se sont ensuite lourdement inclinés 4-2 à Munich contre l'Allemagne au terme d'une rencontre désastreuse, surtout sur le plan tactique. Emmené par un Renato Sanches XXL, le Portugal a ensuite tenu tête aux champions du monde français 2-2 grâce à deux penaltys de Ronaldo. Plus que le résultat, c'est la performance de l'équipe portugaise qui a rassuré ses fans, très inquiets après la débâcle allemande. Suffisant pour passer un tour supplémentaire? Le défi sera en tout cas de taille face à une Belgique très en forme.

Les déclarations d'avant-match

Fernando Santos, sélectionneur du Portugal F. Santos : "Dans ces grands matches, dans une finale comme celle-ci - c'est la première finale avant la finale - on ne doit pas laisser d'espaces. L'équipe qui défendra le mieux, qui saura mieux gérer le ballon et se créer des occasions, gagnera le match." #BELPOR — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 26, 2021

Moutinho et les 48h de récup en moins sur la Belgique : "Cela ne doit pas peser. Ce sont deux jours en moins mais nous avons quatre jours pour préparer le match. A l'Euro 2016, ce fut la même chose et on a démontré qu'on savait bien récupérer." #BELPOR — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 26, 2021

Roberto Martinez, sélectionneur belge en conférence de presse d'avant-match: «Lorsque vous mettez en place un plan contre un joueur en particulier, vous risquez de vous faire avoir par d'autres joueurs. Le danger peut venir de partout avec le Portugal, il y a des joueurs très rapides. Bien sûr, Ronaldo est très important, il est toujours capable de faire la bonne passe, d'être décisif à n'importe quel moment. Il faut donc être toujours attentif. Il faut défendre à 10 contre le Portugal. Nous devons être compacts, il faudra montrer beaucoup de solidité et nous devons défendre en équipe.»

Les compositions probables

Belgique : Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard - De Bruyne, Lukaku, E. Hazard

Portugal : Rui Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Moutinho, Danilo, Sanches - Bernardo Silva, Ronaldo, Jota