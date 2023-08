Megan Rapinoe, star du football américain, et son« vieil ami» Donald Trump.

La droite américaine lance ses flèches sur les footballeuses

Après l'élimination précoce des footballeuses à la Coupe du monde, les critiques sont vives au sein de la droite américaine, notamment contre l'égérie Megan Rapinoe. Donald Trump emmène l'assaut.

Renzo Ruf, Washington

Il est difficile d'imaginer que Donald Trump a assisté de ses propres yeux à la défaite historique des Etats-Unis contre la Suède, dimanche (0-0, 5-4 tab). La retransmission télévisée a commencé aux petites heures du matin. L'ancien président n'est pas un lève-tôt. Il n'est pas davantage connu pour être un fan de football féminin.

Pourtant, dans la nuit de dimanche à lundi, le républicain s'est fendu de critiques acerbes contre la sélection nationale. Sur son site internet, Trump a déclaré que cette défaite était un symbole du déclin américain. Il a rappelé que de nombreuses joueuses de l'équipe étaient «ouvertement hostiles» au pays. Et il a ajouté: «Aucun autre pays ne s’est comporté de la sorte, ou presque. C’est l’échec de la pensée woke. Joli coup Megan (réd: Rapinoe), les USA vont en enfer!! »

Ce qui est intéressant dans ces déclarations, c'est que pour une fois, Trump n'a pas donné le ton, il s'est seulement joint au chœur des voix conservatrices. Un présentateur de la chaîne Fox News Channel s'est agacé contre les «activistes et célébrités arrogantes» qui ont mené les USA à leur perte. Le journaliste radio Clay Travis a vitupéré: «Il est temps de faire le ménage et de se concentrer à nouveau sur le football.» Jason Whitlock, autrefois commentateur sportif éminemment populaire, a ouvertement encouragé la Suède sur X (ex-Twitter): «Je suis très heureux de voir que l'équipe suédoise est en bonne forme.»

Il existe une explication à ce mélange toxique de joie malveillante et d'invectives: la personne de Megan Rapinoe. L'égérie du football US, 38 ans, provoque régulièrement des crises de colère dans l'Amérique de droite avec ses prises de position progressistes. Elle s'est ainsi battue pendant des années pour que les joueuses de l'équipe nationale reçoivent le même salaire que leurs collègues masculins.

Le fait qu'elle arbore en outre une grande assurance (contrairement à Trump 🤣) et qu'elle vive en couple avec l'ancienne basketteuse de haut niveau Sue Bird, semble attiser encore plus les critiques. Trump l'a régulièrement insultée au cours de sa carrière politique et s'est contenté de la surnommer «celle aux cheveux violets».

Tant que les footballeuses gagnaient les matchs importants - la dernière finale de la Coupe du monde en juillet 2019 contre les Pays-Bas -, ces flèches empoisonnées rebondissaient sur elles. Mais la médaille de bronze décevante aux Jeux olympiques 2021 et l'élimination précoce à la Coupe du monde semblent désormais annoncer la fin d'une certaine immunité. Le fait que Rapinoe ait également manqué un tir au but dimanche, à l'occasion de ce qui était probablement son dernier match sous le maillot américain, a achevé de fâcher de nombreux conservateurs.

Rapinoe, qui n'était que remplaçante au Mondial, semblait ébranlée après cet échec. Dans une première interview, elle a qualifié son tir, qui est passé bien au-dessus du but, de «mauvaise blague». En tout cas, elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait raté un penalty. (C'était en 2018, lors d'un match de la ligue féminine américaine NWSL.) Puis les larmes sont venues à l'une des meilleures joueuses de football du monde.