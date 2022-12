Quel est donc ce vêtement noir revêtu par Messi après la finale?

Le gardien argentin mime un geste obscène et se moque de Mbappé

«Il s'agit d'un bisht, un vêtement traditionnel au Moyen-Orient», rapporte le media 90 minutes. «Souvent noir, mais parfois marron ou beige, le bisht est associé à la réussite et la richesse , explique RMC. Il est généralement porté au Moyen-Orient lors de cérémonies ou de grandes occasions telles qu'un mariage. Les têtes couronnées le portent elles de manière plus fréquente, à l'image du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane qui ne quitte jamais le sien, ou donc de l'émir du Qatar, qui était également vêtu de la sorte au stade de Lusail.»

Le capitaine argentin a revêtu une longue cape noire avant de soulever la Coupe du monde, dimanche au terme de la finale remportée face aux Français. On vous explique de quoi il s'agit.

Le génial milieu de terrain vient d'enchaîner 73 sélections (!) consécutives avec la France. On s'est amusé à comparer sa longévité avec celle de nos trois internationaux actuels les plus capés: Shaqiri, Xhaka et Rodriguez.

Antoine Griezmann n'est pas seulement précieux parce que c'est un joueur technique à la faculté d'adaptation hors du commun sur le terrain. Il l'est aussi parce qu'il manque rarement un match en sélection. Un chiffre incroyable témoigne de sa régularité: le milieu de l'Atlético Madrid est sur une série de 73 sélections consécutives (sur un total de 116). S'il n'est pas malade ou blessé dimanche, en finale du Mondial contre l'Argentine, «Grizou» apparaîtra donc pour la 74e fois de suite.