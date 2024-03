Après Red Bull, un nouveau scandale éclabousse la F1

Une deuxième accusation contre Ben Sulayem

Mardi, la BBC révélait que le même lanceur d'alerte accuse Mohammed Ben Sulayem d'avoir ordonné à des officiels dele 19 novembre 2023, histoire que celui-ci ne puisse être homologué avant la course. La BBC, qui a eu accès au rapport, dévoile les propos du lanceur d'alerte qui y figurent. Ce dernier, anonyme, raconte que son manager l'a contacté et «qui, à la demande du président de la FIA, lui a demandé de trouver certains défauts pour empêcher la FIA de certifier le circuit avant le week-end de course».Aucun défaut n'a été trouvé et le Grand Prix a pu se tenir comme convenu.La BBC explique que l'Emirati de 62 ans voulait soutirer davantage d'argent à la société détenant les droits commerciaux de ce GP, Liberty Media. De son côté, L'Equipe avance qu'«une telle demande pourrait avoir été motivée par la guerre plus ou moins ouverte que se livrent la FIA et Formula 1 (organisatrice du GP) depuis l'arrivée de l'Émirati comme président de la FIA, en décembre 2021». (yog)