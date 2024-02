«La suspension avant est complètement nouvelle. C'est un projet difficile et ambitieux pour une équipe de notre taille»

James Key, le nouveau chef technique de Sauber, a dévoilé de nombreux changements sur la voiture, qu'il juge nouvelle et complètement redessinée. Il semblerait que Stake veuille imiter Red Bull et McLaren, puisque l'écurie a opté pour les suspensions à tirant à l'avant du véhicule, afin de gagner en aérodynamisme.

Le colori est une chose, la performance en est une autre. Sauber reste sur une saison difficile, terminée à l'avant-dernière place au classement des constructeurs, avec seulement 16 petits points au compteur. L'équipe a surtout régressé: elle ne veut plus continuer à faire de la figuration. Même durant cet intermède de deux années, qui nous conduira à l'arrivée d'Audi en 2026.

La C44, nom donné à cette nouvelle monoplace, dispose «d'un look très agressif», selon les déclarations de Guanyu Zhou, l'un des deux pilotes de l'écurie, lors de la présentation en grande pompe lundi soir à Londres. Mais les réactions des fans ne vont pas toutes dans ce sens. La livrée ne laisse personne indifférent: soit la voiture plaît, soit elle ne plaît pas.

Sauber souhaitait mettre en place une nouvelle identité visuelle après le retrait d'Alfa Roméo en fin de saison dernière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le changement est radical. Adieu la dominante rouge sur son véhicule, bonjour le vert fluo.

L'écurie suisse, désormais appelée Stake F1 Team, a présenté en début de semaine la voiture qu'elle utilisera en Formule 1 au cours de la saison 2024. Une livrée noire et verte fluorescente, qui divise.

Valterri Bottas (à droite) et Guanyu Zhou, en train de présenter la nouvelle livrée de Sauber. image: Keystone

