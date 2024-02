La F1 comme vous ne l'aviez jamais vue

La marque Red Bull a dévoilé une nouvelle vidéo impressionnante. On y voit Max Verstappen en piste à Silverstone, filmé par un drone à toute vitesse.

Dans certains sports, notamment le ski, les drones sont utilisés depuis longtemps pour capter en direct les images des courses. Ils permettent une immersion au plus près de l'action. Après un an de développement, des pilotes de drone néerlandais ont conçu un appareil rapide, apte à évoluer dans le milieu de la Formule 1.

Les «Dieux du drone», en collaboration avec les techniciens de Red Bull, ont mis sur pied un engin qui a suivi et filmé le triple champion du monde Max Verstappen, sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. Le rendu impressionne, car contrairement aux images habituelles, il y a là le ressenti de vitesse, du rythme, des accélérations et des freinages.

Le Drone avec caméra FPV le plus rapide

L'appareil permettant d'obtenir ces images époustouflantes a été fabriqué par son pilote lui-même, Ralph Hogenbirk alias «Shaggy FPV». Il est l'un des co-fondateurs des «Dutch Drone Gods» et pilote depuis 2014. Un pionnier.

Il a développé avec son équipe un drone capable de suivre les voitures de Formule 1 à une vitesse d'environ 350 km/h. De leur côté, les techniciens de Red Bull ont contribué à optimiser l'aérodynamisme du drone. Ils ont également réduit environ 10% de son poids.

L'appareil, dans la main de son créateur. A droite, Max Verstappen. image: www.redbullmediahouse.com

Selon Hogenbirk, il s'agit du drone avec caméra FPV le plus rapide du monde. Il passe de 0 à 100 en deux secondes. De 0 à 300 en quatre secondes. A titre de comparaison, un drone standard, disponible dans le commerce, dispose d'une vitesse de pointe d'environ 60 km/h. La batterie a alors une durée d'environ 30 minutes à ce niveau de fonctionnement. Celle du drone employé pour filmer la monoplace de Verstappen n'est toutefois que de trois minutes.

Très grande performance du pilote

Si le drone est à lui seul une prouesse technologique, il ne faut rien enlever à son pilote. Non seulement il devait suivre Max Verstappen, sur un circuit que le triple champion du monde connaît parfaitement, mais il devait aussi faire avec la hauteur de vol, puisqu'il y avait des passerelles à éviter.

L'appareil est contrôlé via une télécommande et des lunettes spéciales sur lesquelles le flux en direct est retransmis. D'où le terme FPV, «First Person View». Même s'il est expérimenté, le défi était immense pour Ralph Hogenbirk, en raison des vitesses atteintes, des variations d'allure et de la complexité du circuit. Avant son vol, il s'est entraîné sur simulateur.

Ralph Hogenbirk, alias «Shaggy FPV». image: www.redbullmediahouse.com

Max Verstappen impressionné

Le pilote de la monoplace suivie par le drone, Max Verstappen, a été impressionné par cette expérience. A la vue des images, il s'est dit surpris de voir à quel point l'engin se trouvait proche de lui, alors qu'il ne l'a pas remarqué lorsqu'il conduisait.

«Ces drones peuvent fournir de superbes images, notamment dans certaines courbes, car ils peuvent rester très proches de la voiture» Max Verstappen

Le champion néerlandais estime que ces appareils pourraient transformer la manière dont une course de F1 est filmée. Il est enthousiasmé, surtout que la façon de retransmettre les épreuves de Formule 1 n'a pas beaucoup évolué ces dernières années.