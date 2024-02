En débarquant chez Ferrari, Hamilton (à gauche dans la bulle) pousse Sainz vers la sortie. Le début d'une longue série de mouvements. image: keystone

Pourquoi Hamilton chez Ferrari est une aubaine pour Sauber

C'est un séisme. Probablement le transfert du siècle en Formule 1. A la surprise générale, Lewis Hamilton pilotera pour la Scuderia Ferrari en 2025. Son arrivée rebat les cartes et pourrait permettre à l'écurie suisse de Hinwil de signer un pilote de renom.

L'an dernier, la fameuse silly season, ce mercato de la F1 qui agite la trêve estivale, se voulait particulièrement calme. Si bien qu'en 2024, la grille sera identique à celle de la campagne précédente. L'été prochain sera en revanche davantage agité, car 13 pilotes verront leur bail arriver à échéance en fin d'année.

Lewis Hamilton, qui s'est engagé avec Ferrari sur plusieurs saisons, va rendre les choses encore plus mouvementées. Pour deux raisons. La première, Mercedes devra remplacer King Lewis et trouver un équipier à George Russell. La seconde, Carlos Sainz Jr ne pilotera plus pour la Scuderia en 2025, il devra se trouver un nouveau volant.

L'Espagnol est une victime collatérale. Début janvier, lui et Charles Leclerc étaient sous contrat avec le Cheval cabré jusqu'à fin 2024. Mais le Monégasque a prolongé en premier il y a quelques jours, et c'est donc Carlos Sainz Jr qui paye les frais de la venue d'Hamilton à Maranello.

Sans ce transfert, Sainz aurait probablement lui aussi étendu son contrat. Car rappelons qu'en gagnant à Singapour l'an passé, il a empêché les Red Bull de remporter tous les Grands Prix de la saison.

Carloz Saint Jr, à droite, victorieux du Grand Prix de Singapour. Lewis Hamilton avait pris la troisième place ce jour-là. Image: keystone

Bien sûr, Carlos Sainz Jr pourrait très bien filer vers Mercedes. Septième au classement des pilotes en 2023, il a terminé devant George Russell, marquant 25 points de plus que son adversaire. Cet échange serait néanmoins nettement déséquilibré pour les Flèches d'Argent, et Toto Wolff aura quoi qu'il en soit d'autres possibilités.

Certains rêvent déjà d'un retour de Vettel en F1 afin qu'un pilote allemand prenne le volant de la Mercedes. Esteban Ocon pourrait être une alternative, car Alpine et Mercedes entretiennent d'étroites relations. Le Français était même par le passé pilote de développement chez Mercedes. Il y a également ce jeune, Andrea Kimi Antonelli, que l'écurie couve depuis longtemps. Il fera ses grands débuts en F2 cette saison.

Carlos Sainz Jr, chez Sauber dès 2025?

L'avenir du pilote espagnol pourrait aussi s'écrire en Suisse, chez Sauber, désormais appelée Stake F1 Team. Car Sainz Jr entretient d'excellentes relations avec Andreas Seidl, l'actuel CEO de l'écurie. L'Allemand était le patron de McLaren lorsque Sainz courait pour l'équipe.

Qui plus est, la structure de Hinwil a de grandes ambitions pour l'avenir. Audi est actuellement actionnaire minoritaire du groupe, et dès 2026, Sauber deviendra l'équipe d'usine de la marque allemande en F1. L'arrivée de ce célèbre constructeur, préparée avec minutie, pourrait bouleverser la hiérarchie actuelle.

Et pour couronner le tout, la famille Sainz entretient déjà des relations avec la marque aux quatre anneaux. Le père, Carlos Sainz Sr, roule depuis 2022 au volant de l'Audi RSQ e-tron. C'est d'ailleurs avec ce modèle qu'il a remporté son quatrième Dakar en début d'année.

«Je fais partie de la famille Audi, il est donc évident que nous parlons d'Audi à la maison et de tout ce qu'ils peuvent accomplir» Carlos Sainz Sr

Carlos Saint Jr n'a pas encore communiqué sur son avenir - il le fera en temps voulu. Il doit d'abord digérer la nouvelle, car la suite de sa carrière chez Ferrari semblait toute tracée.

Néanmoins, tout porte à croire qu'il pourrait rebondir dès 2025 chez Sauber, d'autant que les pilotes actuels, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, ont un contrat qui expire fin 2024. Enrôler Sainz, vainqueur d'un Grand Prix lors de chacune des deux dernières saisons, serait évidemment un gros coup pour Sauber. Quelque chose que nous ne pouvions même pas imaginer il y a encore quelques jours.