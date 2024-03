Scandale en F1: «Red Bull va exploser!»

«Correction: en plus des journalistes, le mail a également été envoyé aux chefs des autres équipes, à Liberty Media (propriétaire de la Formule 1), à Stefano Domenicali (directeur de la Formule 1) et à beaucoup d'autres. Le fichier contient des captures d'écran de messages Whatsapp et d'autres photos.»

Le message de Jenna Fryer sur X