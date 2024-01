Le Finlandais Valtteri Bottas est le pilote n°1 de l'équipe Sauber, désormais appelée Stake F1 Team. image: keystone

Sauber cède son nom à une marque (et ça pose problème)

L'écurie zurichoise s'appellera Stake F1 Team ces deux prochaines saisons. Mais puisque Stake est interdit en Suisse et dans de nombreux pays, le nom de l'équipe devrait être amené à évoluer en fonction des Grands Prix.

Ceux qui souhaitaient retrouver le mythique nom Sauber en Formule 1, après le retrait d'Alfa Roméo, ne cachent pas leur déception. D'abord inscrite sous Stake F1 Team Kick Sauber mi-décembre auprès de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), l'écurie de Hinwil se fera finalement appelée Stake F1 Team en 2024 et 2025, jusqu'à ce qu'elle devienne l'équipe d'usine d'Audi à partir de la saison 2026.

Qui est Stake?

Stake est qualifié par Sauber de marque lifestyle et divertissante, spécialisée dans le domaine des jeux d'argent en ligne. Il s'agit en fait d'un casino en ligne (stake.com), où l'argent traditionnel est remplacé par les crypto-monnaies, sujettes à de grandes fluctuations.

Enregistrée à Curaçao, une île au large du Venezuela, l'entreprise opère cependant depuis Melbourne, sans être autorisée à proposer ses services aux joueurs Australiens. La société ne peut pas non plus faire de la publicité Down Under, et puisqu'elle est enregistrée dans les Caraïbes, elle ne relève pas des lois australiennes concernant le blanchiment d'argent.

Stake est très actif dans le domaine du sport. La marque sponsorise le club de football d'Everton et utilise le joueur star Sergio Agüero comme ambassadeur. Elle est également partenaire de l'UFC.

Un nom qui pose problème

Etant donné que de nombreux pays interdisent la publicité pour les casinos en ligne ou ferment l'accès au site Stake.com, le nom Stake F1 Team pourrait être revu lors de plusieurs manches du championnat du monde de Formule 1. On pense à l'Australie donc, mais aussi au Japon, à l'Espagne, la Belgique ou encore aux pays du Golfe.

Reverrons-nous alors le nom Sauber lors de ces Grands Prix? Et bien non. Il est fort probable que l'écurie se fasse appeler Kick F1 Team à ces occasions. Une façon de détourner la loi, puisque Kick n'est autre qu'une plateforme de streaming appartenant à Stake. Une sorte de Twitch, à la seule différence que les contenus sont largement dédiés aux jeux de hasard et d'argent en ligne.

Stake faisait déjà partie des partenaires de l'écurie Alfa Roméo la saison dernière. Sur cette photo prise au Grand Prix de Belgique, la monoplace de Valterri Bottas présentait un autre design: Kick remplaçait Stake. Image: keystone

La colère des fans

Déçus de ne pas revoir le nom de Sauber en F1, après ce que beaucoup appellent la «tromperie Alfa Romeo», les fans ont ironisé sur les réseaux sociaux à propos de cette nouvelle appellation. La ressemblance entre les mots Stake (qui signifier miser en anglais) et Steak a agité la toile - les internautes s'en sont donnés à cœur joie.

Mais un autre point a beaucoup fait réagir: le fait de donner un nom d'équipe sans mention du constructeur. C'est ainsi que l'on appellera les Stake comme l'on parle des Mercedes ou des Ferrari. Comme avec Red Bull nous direz-vous, censé produire des boissons énergisantes. Sauf que l'équipe autrichienne - même si elle a longtemps utilisée des moteurs Renault puis Honda - a conçu sa structure (Red Bull Racing) et a déployé d'énormes moyens pour produire son propre châssis, et concurrencer les écuries d'usine des grands constructeurs automobiles.

La situation est différente avec Stake. La plateforme de jeu ne fait que s'approprier le nom de l'écurie Sauber via un contrat de naming, au grand dam des puristes.