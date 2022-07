Image: sda

Accident, manifestants, abandons: Silverstone sous haute tension

Le GP de Grande-Bretagne a été arrêté dès le premier tour après un grave accident, tandis que des militants envahissaient le circuit. Il s'est poursuivi par une hécatombe et s'est terminé par la première victoire de Carlos Sainz.

Team watson Suivez-moi

Carlos Sainz a remporté la première victoire de sa carrière en formule 1 au terme d'un GP de Grande-Bretagne chaotique, disputé sur le circuit mythique de Silverstone. Sainz, 27 ans et 150 GP au compteur, l'a emporté devant Sergio Perez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes).

La course a été interrompue dès le premier tour après un gros crash dans le peloton qui a envoyé le Chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo-Ferrari) et le Thaïlandais Alexander Albon (Williams-Mercedes) à l'hôpital. Les examens médicaux n'ont rien révélé de sérieux alors que les voitures, elles, sont dans un sale état.

Aux abords du premier virage, Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Mercedes) et Zhou Guanyu sont entrés en contact. La voiture du pilote chinois s'est retournée sur le dos pour terminer sa course de l'autre côté des barrières de sécurité, contre les grillages séparant la piste des spectateurs.

Gasly, Russell, Zhou Guanyu, Bottas (Alfa-Romeo), Albon (Williams) et Ocon (Alpine) ont tous abandonné au cours de ce Grand Prix.

Juste après le déclenchement du drapeau rouge, des manifestants ont tenté d’envahir la piste. Les caméras de Canal + ont pu saisir des manifestants qui avaient réussi à franchir les barrières et avançaient tranquillement sur le bitume, à proximité directe des monoplaces.

La FIA a confirmé qu’un début d’occupation de la piste par quelques manifestants a eu lieu au moment du drapeau rouge. Ces individus se réclament de l’association environnementale «Just Stop Oil», selon The Guardian, et ont tous été rapidement arrêtés.

Les premières manifestants pénètrent sur le circuit.

La course a repris et a immédiatement lancé une grosse bataille pour le podium. Tout s'est probablement joué au 42e des 52 tours quand la safety car est entrée en piste après la panne de l'Alpine-Renault d'Estaban Ocon.

Charles Leclerc (Ferrari), alors en tête, n'a pas été rappelé par son écurie pour changer de pneus, au contraire de ses poursuivants. Ceux-ci ont eu beau jeu de le dépasser dans les ultimes tours et le Monégasque a échoué à une frustrante quatrième place.

Leader du championnat, Max Verstappen (Red Bull) a dû se contenter du septième rang après avoir connu des problèmes sur sa monoplace. Il a précédé l'Allemand Mick Schumacher (Haas-Ferrari), qui a inscrit ses premiers points. Et Carlos Sainz a pu célébrer une grande victoire, pour lui et pour Ferrari, au terme d'une course que personne n'oubliera de si tôt.