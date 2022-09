Jaime Alguersuari quand il était encore chez Red Bull.

«J'en pleure la nuit» Un pilote accuse Red Bull de l'avoir traumatisé

En Formule 1, Red Bull est connu pour ses exigences élevées. L'ancien pilote Jaime Alguersuari affirme y avoir vécu un enfer: dix ans après, il n'en dort toujours pas.

L'ancien pilote de Formule 1 Jaime Alguersuari porte de sérieuses accusations contre Red Bull. Dans une interview à El Confidencial, l'Espagnol raconte ses expériences négatives avec l'équipe bis Toro Rosso (aujourd'hui Alpha Tauri).

«Vous n'avez jamais la paix chez Red Bull, même si vous faites du bon travail. Vos adversaires vous félicitent plus que votre propre équipe» Jaime Alguersuari

Alguersuari est devenu membre de l'académie Red Bull à l'âge de 15 ans. En 2009, il a obtenu une place régulière dans la filière de Toro Rosso, mais il en a été évincé après deux années globalement décevantes. Le pilote de 32 ans a mis un terme à sa carrière en 2015 et travaille désormais comme DJ. Son passage chez Red Bull le hante encore plus de dix ans après.

Avec Sébastien Buemi.

«J'en rêve encore», avoue Alguersuari. Le directeur de Red Bull Motorsport, Helmut Marko, qui prend toutes les décisions concernant les pilotes des deux équipes, hante plus particulièrement ses nuits. «Cette impuissance et cette frustration de ne jamais être à la hauteur. Et M. Marko, toujours en colère et avec des reproches», a expliqué l'Espagnol, qui se sentait traité comme un enfant. «Cela m'a traumatisé», dit-il, affirmant que son coéquipier de l'époque, Sébastien Buemi, ressentait la même chose.

«J'ai suivi une thérapie et après avoir pris ma retraite, plusieurs psychologues ont essayé de m'aider», a déclaré l'ancien coureur automobile. «Parfois, je me réveille en pleurant. Je rêve que j'ai fait un bon tour, mais M. Marko est quand même énervé», raconte-t-il.

Red Bull n'a pas encore commenté les déclarations de son ancien pilote. Néanmoins, Alguersuari a quelque peu rétropédalé. Il a écrit sur Twitter qu'il était très reconnaissant envers Red Bull et Helmut Marko de lui avoir transmis la culture de la discipline et du travail acharné. Des valeurs qui l'aideraient également à atteindre ses objectifs dans d'autres domaines de la vie. «Je suis sûr à 100% que je ne serais pas qui je suis si je n'avais pas fait partie de Red Bull.»

Jaime Alguersuari n'y arrivait pas.

Reste que dans un passé récent, la firme autrichienne s'est montrée peu délicate dans ses relations avec ses jeunes pilotes. En 2019, le Français Pierre Gasly a quitté son baquet chez Red Bull après seulement une demi-saison. Il a dû retourner dans l'équipe junior. Après un an et demi aux côtés de Max Verstappen, son successeur Alexander Albon a été lui aussi rayé.