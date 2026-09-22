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La F1 annonce plusieurs changements majeurs

epa13186758 McLaren driver Lando Norris of Britain wins the Formula 1 Dutch Grand Prix at the Circuit Zandvoort racetrack in Zandvoort, Netherlands, 23 August 2026. EPA/Sander Koning
Lando Norris lors du GP des Pays-Bas le 23 août dernier.Keystone

La F1 annonce plusieurs changements majeurs

La Commission de la Formule 1 a validé plusieurs ajustements pour 2027, avec notamment une réduction de la distance des courses
22.09.2026, 16:5822.09.2026, 16:58

Les Grands Prix de Formule 1 seront légèrement raccourcis à partir de la saison 2027. La décision a été prise lundi à Londres par la Commission de la Formule 1 de la Fédération internationale de l’automobile (FIA). À l’avenir, la distance standard des courses ne sera plus d’environ 305 kilomètres, mais se situera autour de 290 kilomètres. Selon les circuits, cela représentera une réduction de deux à trois tours.

Dans des communiqués distincts, la FIA et la Formule 1 ont expliqué que cette modification était la conséquence inévitable d’une décision prise précédemment: augmenter le débit de carburant autorisé dans les moteurs tout en réduisant la part de puissance fournie par les composants électroniques des unités de propulsion. Par ailleurs, le projet d’homologation des boîtes de vitesses — qui aurait consisté à standardiser certains éléments pour toutes les monoplaces — a été abandonné afin de «laisser aux fournisseurs une marge de développement».

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La Commission a également revu les règles concernant la durée maximale de trois heures prévue en cas d’interruption liée à la pluie. L’objectif est de «garantir aux spectateurs les meilleures chances d’assister à une course complète malgré les interruptions». À l’avenir, une heure de fin spécifique sera fixée pour chaque Grand Prix. En revanche, la limite de deux heures de course effective (hors périodes d’interruption) restera inchangée.

Selon le communiqué de la FIA, la Commission a également adopté des modifications concernant les règlements sportifs et financiers de la saison en cours, sans toutefois en préciser le contenu.

(jcz/t-online)

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