Fribourg-Gottéron: les chiffres qui font mal

Mené 1-0 avant l'acte II des pré-play-offs, ce jeudi à Lugano, les Dragons sont déjà sur le point d'être éliminés. La faute à un bilan offensif catastrophique.

Ces dernières semaines ont été particulièrement pénibles à vivre pour les joueurs et les fans de Fribourg-Gottéron. Après avoir manqué la qualification directe pour les play-offs dans le sprint final face à Zoug, les Dragons ont été battus 2-1, mardi à domicile, lors du premier match de la série des pré-play-offs. S'ils perdent ce jeudi à Lugano, leur saison sera donc déjà terminée.

Une élimination aussi précoce serait d'autant plus surprenante que Fribourg a montré du bon hockey durant toute la saison régulière. Depuis que le directeur sportif Christian Dubé est aussi devenu entraîneur, Gottéron s'est révélé comme l'une des meilleures équipes défensives de la Ligue. Mardi encore, contre Lugano, les joueurs de Dubé ont réussi à limiter les chances de l'adversaire. Lors des phases à 5 contre 5, Lugano n'était ainsi qu'à un peu plus d'un but attendu (ou expected goals).

Rappelons que les Expected Goals, souvent notés ExpG ou xG, sont un outil statistique servant à estimer le nombre de buts qu'un joueur ou une équipe «aurait dû» marquer selon les occasions que ce joueur ou cette équipe s'est créée.

Les ExpG de mardi entre Fribourg et Lugano à 5 contre 5 Bild: screenshot 49ing

Mais les Dragons ne sont pas seulement efficaces en défense. Ils sont aussi redoutables offensivement: la preuve, aucune équipe de la National League ne s'est produit autant d'occasions à 5 contre 5 durant la saison régulière. Mardi encore, ils ont dominé Lugano pendant toute la durée du match, comme le révèle le graphique ci-dessous.

Les chances cumulées des Dragons (en bleu) et des Tessinois (en rouge) lors des 60 minutes du match. Bild: screenshot 49ing

Mais puisque Gottéron, malgré sa solidité défensive et ses atouts offensifs, est au bord de l'élimination, il y a manifestement quelque chose qui ne tourne pas rond dans le jeu des Dragons. Lorsqu'une équipe perd malgré de bons indicateurs, cela est généralement dû à deux facteurs: soit les gardiens de but sont défaillants, soit les nombreuses occasions ne sont pas exploitées. Soit, bien sûr les deux.

Reto Berra n'était pas le problème de Fribourg mardi. Le gardien a réalisé quelques arrêts décisifs dans le premier tiers, lorsque Lugano a pris le meilleur départ, et a ainsi permis aux Tessinois de ne pas s'envoler, notamment pendant les cinq minutes de power-play du premier tiers.

Le problème de Gottéron, mardi, a été le manque d'efficacité offensive. Les Dragons se sont montrés dangereux à plusieurs reprises devant le gardien de Lugano Mikko Koskinen, mais ils ont toujours échoué devant le Finlandais. Une difficulté récurrente cette saison: lors de l'important duel direct contre Zoug à trois tours de la fin du terme de la saison régulière, Fribourg s'est créé des occasions de marquer près de quatre buts, mais n'en a inscrit que deux. Un match plus tôt contre les Lakers, il y avait eu 3,6 buts attendus, mais seulement deux effectifs.

Christian Dubé doit trouver d'urgence une solution à ce problème. Par chance, il pourra compter sur son buteur David Desharnais ce jeudi: expulsé lors du dernier match pour un coup de canne dans l'entrejambe d'un Tessinois, le Canadien a échappé à une suspension.

