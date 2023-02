Image: keystone/shutterstock/watson

Tiger Woods sort un tampon hygiénique en plein tournoi et fait scandale

Le golfeur américain a transmis «pour rire» un tampon hygiénique à un adversaire. Durement critiqué par les défenseurs de l'égalité hommes-femmes, il a dû s'excuser.

C'est un petit geste qui est en train de prendre une grande ampleur dans l'opinion publique anglo-saxonne. Engagé au premier tour du Genesis Invitational jeudi dernier, Tiger Woods a glissé un tampon hygiénique dans la main de son ami Justin Thomas. La scène s'est déroulée à mi-parcours, juste après le 9e trou. Justin Thomas a semble-t-il été surpris. Il a ensuite ri en voyant l'objet, qu'il a laissé tomber par terre.

La séquence en vidéo Vidéo: watson

Des critiques sont aussitôt apparues sur les réseaux sociaux, poussant le «Tigre» a s'excuser dès le lendemain.

«Si j’ai offensé quelqu’un de quelque manière que ce soit, je suis désolé. Ce n’était pas mon intention. C’est juste que nous plaisantons entre nous tout le temps. Ce n’était qu’une blague entre amis pour s’amuser et ça n’a manifestement pas été perçu comme ça.»

Que lui reproche-t-on?

La chroniqueuse de USA Today Christine Brennan a dénoncé l’attitude «immature» du champion de 47 ans, interprétant son geste comme du sexisme ordinaire:

«Le message de Woods à Thomas était évident. C’est la ligne de conduite des garçons idiots et souvent peu sûrs d’eux depuis des générations: tu joues comme une fille» Christine Brennan

La «blague» de Tiger Woods s'est déplacée du terrain de golf à celui de la lutte contre les inégalités entre les sexes. Active dans ce domaine, l'organisation Women's Global Empowerment Fund a réagi par la voix de sa directrice. Kara Sugar a déclaré à TMZ que le gag de Woods était «misogyne» et «carrément irrespectueux pour les femmes et les filles du monde entier». Elle s'est ensuite demandée si, par son geste, Woods insinuait que «les règles sont embarrassantes, honteuses ou un signe de faiblesse».

«Je suis surprise et déçue par le geste de Tiger Woods, a aussi commenté la présentatrice de golf Sarah Stirk sur Sky Sports. Nous avons tous constaté les progrès massifs que chacun fait pour promouvoir le sport féminin, il y a davantage d'exposition médiatique, une augmentation des niveaux de participation. Nous voulons que le sport féminin soit sur un pied d'égalité avec les hommes.»

Mais la critique la plus violente est sans doute venue de Michael Johnson. Considéré comme l’un des plus grands sprinteurs de tous les temps, le quadruple champion olympique a profité de l'occasion pour sermonner le golfeur sur son attitude de longue date en compétition et dans la vie.

«Des excuses commençant par "Si j'ai offensé quelqu'un" ne sont pas des excuses. Mais c'est Tiger. Il n'a jamais été un leader, il est en téflon. Toujours encensé après toutes ses erreurs, il n'a donc rien appris. Les médias se concentrent toujours sur la guérison miraculeuse. Jamais sur le besoin de la guérison.»

«Johnson a tout à fait raison. Le golf est accro à Woods. Il a toujours besoin de lui», a insisté le journaliste du Daily Mail Oliver Holt, avant d'aiguiser sa plume et d'écrire ceci:

«Tiger Woods a toujours l'air d'un homme sans cesse surpris par sa propre stupidité. Pour la plupart d'entre nous, la surprise s'est dissipée il y a longtemps»

«Le golfeur a maintenant 47 ans, ce qui est un peu vieux pour se comporter comme un adolescent pubère», a ajouté le Britannique.

Tiger Woods a aussi des défenseurs

Le Californien a trouvé quelques soutiens au sein de la tempête médiatique dans laquelle il a été pris il s'est mis lui-même. L'ancienne golfeuse professionnelle Paige Spiranac a pris le parti de son ancien confrère sur Twitter:

«Si quelqu'un essaie de révoquer Tiger à cause de ça, on fait une émeute. C'est drôle» Paige Spirinac

Est-ce si drôle que ça? Oui, moi ça m'a fait marrer. Non, c'est pas drôle mais ce n'est pas sexiste pour autant. Non, c'est nul et en plus c'est offensant envers les femmes.

Sur les réseaux sociaux, ou dans les commentaires ouverts des articles traitant du sujet, on peut aussi lire de nombreux messages favorables au champion américain. La plupart de leurs auteurs estiment qu'il n'y a vraiment pas de quoi se sentir offensé par ce qui n'est qu'une blague. Mais ces prises de positions en côtoient d'autres, nettement plus condamnables; des remarques clairement dénigrantes et misogynes, qui ne font que renforcer le malaise né de la «plaisanterie» du golfeur.

C'est donc avec moins de nostalgie que de gêne que le public a pris congé de Tiger Woods dimanche. Le golfeur aux 15 Majeurs revenait de blessure et participait à son premier tournoi après sept mois d'absence. Il a terminé 45e de la compétition, mais le résultat n'est pas vraiment ce dont l'opinion se souviendra le plus.

