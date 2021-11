Ce canard est une star. capture d'écran youtube

Good News

Ce canard a couru le marathon de New York et Adidas l'a repéré

Il s’appelle Wrinkle et sur son profil TikTok, il est décrit comme le canard voyageur. Dimanche 7 novembre, il a couru le marathon de New York, et l’une de ses vidéos a fait plus de cinq millions de vues.

Wrinkle le canard de Pékin était dimanche à New York pour courir les fameux 42 kilomètres qui séparent Staten Island de Central Park. Equipé de ses baskets spécial pieds palmés (oui, oui, ça existe), il a foulé le bitume avec les quelque 33 000 autres participants, humains pour le coup.

Il posté deux vidéos entre lundi et mardi sur son compte TikTok (oui, oui, lui-même avec ses pattes palmées). L'une d'elles a fait plus de cinq millions de vues.

Une telle détermination, une telle volonté... Regardez ces palmes aplatir le béton, il fait «coin-coin» avec résilience, quel merveilleux canard👇

Il s'avère que les baskets palmées ont été créées par le papa et la maman du canard, même si ce type de souliers est en vente sur certains sites comme partyfowlpets. Mais l'équipementier Adidas y voit peut-être un nouveau marché à conquérir. En tout cas, la marque propose un contrat juteux au canard, non pas en dollars, mais en pain.

Certains rageux sur les réseaux sociaux ont commenté en disant que le canard n'avait pas de dossard et donc qu'il n'avait pas payé les frais d’inscription, mais ce genre de remarques glisse sur les plumes de Wrinkle (pardon).

Cours Wrinkle! Coooooouuuurs!

