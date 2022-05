La Suisse a été énorme face au Canada

Nicola Spirig veut battre un record et fait grincer les puristes

La Suisse passait un test, samedi face au Canada, et elle l'a parfaitement réussi. Elle s'est imposée 6-3 grâce notamment à une réussite (et une passe décisive) de Nico Hischier.

La poésie du placement selon Nico Hischier, capitaine de l'ombre

Le centre valaisan n'est pas le plus impressionnant, ni le plus prolifique. Pourquoi est-il si fort? Deux spécialistes décortiquent son jeu si précieux avant le Suisse-Canada de samedi (15h20) au Mondial.

Le faciès timide et le sourire qui peine à se dessiner, Nico Hischier est nommé joueur du match contre la Slovaquie mercredi. Le jeune capitaine n'est pas l'individu le plus expressif. La frime, très peu pour lui. Le Haut-Valaisan préfère progresser et avancer sans faire de bruit. Sa principale qualité: la modestie. Surprenant pour un numéro 1 de la draft (2017), sous-estimé par une bonne partie du public, car moins spectaculaire, mais si capitale pour un entraîneur.