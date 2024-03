Comme les autres clubs de National League, le HC Bienne doit fournir des pucks glacés lors des matchs. Image: keystone

Vous ignorez sûrement ce règlement sur les pucks en National League

Les play-off arrivent et, à ce stade, tous les détails comptent, y compris les sensations avec le palet au bout de la crosse. D'ailleurs, une règle méconnue favorise le confort de jeu.

Ralf Meile Suivez-moi

Plus de «Sport»

«Frozen Puck». Ça pourrait être le nom d'un cocktail dans un bar branché. Mais c'est surtout l'un des points du règlement de jeu de la National League, le 1.20 pour être précis. Il stipule que les pucks utilisés lors des matchs doivent être obligatoirement glacés (frozen, en anglais).

Dans le détail: le club recevant est responsable de la mise à disposition d'«au moins 20 pucks glacés» auprès du chronométreur lors de chaque rencontre. Autrement dit, les célèbres palets en caoutchouc doivent systématiquement être refroidis avant d'être utilisés.

Cette règle s'explique par les propriétés du puck, qui changent avec sa température. «Les palets froids rebondissent moins sur la glace, car le caoutchouc est plus dur», constate Melvin Nyffeler, gardien des Rapperswil-Jona Lakers, interrogé par watson. Si le puck n'est pas refroidi, il «colle» à la glace, ajoute son collègue, l'attaquant Nico Dünner. Une température d'environ -10 degrés est considérée comme idéale.

Melvin Nyffeler face à Jérôme Bachofner (ZSC Lions), avec un puck glacé, donc. Image: keystone

Le règlement de la National League stipule que les arbitres doivent changer le puck au moins trois fois par tiers. Toutes les cinq minutes, l'un d'entre eux se voit donc remettre une rondelle glacée. Celle-ci est également changée après chaque but.

Les professionnels apprécient de jouer avec des pucks glacés. «Je ne sais pas à partir de combien de degrés une différence importante est perceptible. Mais un palet refroidi, ou du moins qui est déjà dans la patinoire depuis un certain temps, est beaucoup plus agréable au toucher qu'un autre qui a été stocké dans une pièce chaude par exemple», observe Yannick-Lennart Albrecht, attaquant des Lakers. Il enchaîne:

«Les sensations sont nettement meilleures avec un puck refroidi sur la crosse qu'avec un puck chaud, qui donne l'impression de rester collé à la glace»

Et c'est logique: le caoutchouc dur dont sont faits les pucks est plus élastique lorsqu'il est chaud. Lorsqu'il est refroidi, il devient plus rigide. Conséquence: il ne rebondit plus, mais glisse plus facilement et se laisse mieux contrôler. Et les hockeyeurs de Rapperswil peuvent se réjouir: dès la saison prochaine, ils disposeront également de pucks réfrigérés lors des entraînements.

De la couleur et une expérience foireuse

Alors qu'ils perçoivent bien les différences de température, les professionnels du hockey sur glace interrogés ne remarquent pas de différences entre les palets de différents fabricants. Melvyn Nyffeler affirme qu'on ne peut pas comparer son sport avec le football, où les gardiens de but et les spécialistes de coups francs ont leurs marques et modèles préférés:

«Sur un ballon de football, les matériaux, la pression, la surface, la couleur et les formes de coupe des différentes pièces changent d'un modèle à l'autre. Un puck, en revanche, reste un puck: même forme, même matériau». Melvyn Nyfeller, gardien de Rapperswil

En National League, les pucks sont changés toutes les cinq minutes et après chaque goal. Image: keystone

Conformément au règlement, la rondelle doit avoir une épaisseur de 2,5 cm et un diamètre de 7,6 cm. Son poids doit être compris entre 156 et 170 grammes. «Pour moi, elles sont toutes identiques, je ne connais même pas les marques», avoue le portier des Lakers. Il a une suggestion:

«Ce serait sympa que les équipes à domicile puissent choisir la couleur du puck»

En effet, le point 13.1 du règlement de la fédération mondiale (IIHF), qui décrit le palet, ne prescrit pas de couleur. Il est toutefois d'usage de jouer avec un disque noir, car le contraste avec la surface de glace blanche est le plus grand.

Des pucks rouges à Rapperswil, bleus chez les Zurich Lions ou grenat à Genève-Servette? De la musique d'avenir. A la fin des années 90, l'utilisation d'un puck «auréolé» a été testée en NHL. Objectif: que les téléspectateurs le voient mieux. Une lueur bleutée s'affichait autour de la rondelle, et une traînée rouge accompagnait les tirs. On aurait dit un jeu vidéo. Cette expérience a été un véritable fiasco auprès des fans et elle a rapidement disparu dans le cabinet des curiosités.

Un aperçu de cette bizarrerie 📺 Vidéo: YouTube/engineeringhistory

Adaptation en français: Yoann Graber