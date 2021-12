image: keystone

Sans le Canada, la Coupe Spengler aura-t-elle lieu?

Selon plusieurs sources, le Team Canada s'est retiré du mythique tournoi davosien (26 au 31 décembre) à cause de la pandémie. Les organisateurs ont posté un message laconique et inquiétant dimanche soir. La Coupe Spengler risque d'être annulée pour la deuxième fois de suite à cause du Covid-19.

Ça ne sent pas bon pour la Coupe Spengler. Ce lundi matin, un tremblement de terre a secoué Davos. Et pourtant, son épicentre est à des milliers de kilomètres de la station grisonne. Au Canada, plus précisément.

«Le Canada se retire de la Coupe Spengler», annonce sans détour Le Journal de Montréal. Le média québécois reprend des informations du journaliste Michael Farber, qui a lui-même tweeté sur son compte personnel un message sans équivoque lundi matin à 00h19 (heure suisse):

«Le Team Canada se retire de la Coupe Spengler. Son entraîneur principal Claude Julien est déjà rentré à la maison» Michael Farber, sur Twitter

En cause, bien évidemment: la tournure inquiétante que prend la pandémie de Covid-19 et son nouveau variant Omicron.

Aucune communication officielle sur ce retrait n'a été faite pour l'instant, ni de la part du Team Canada, ni des organisateurs de la Coupe Spengler. Avant les rumeurs de retrait de l'équipe à la feuille d'érable, les organisateurs ont publié un message peu rassurant dimanche soir sur les réseaux sociaux. Il suggère que leur tâche d'organiser l'événement devient de plus en plus ardue.

«En raison des différentes questions et problèmes liés à la pandémie concernant le tournoi cette année, nous travaillons dur pour trouver des réponses et des solutions. Nous serons en mesure d'informer officiellement lundi dans l'après-midi» Les organisateurs de la Coupe Spengler

Sans compter qu'un autre club qui doit participer au tournoi davosien est directement impacté par le Covid-19 ces jours: Ambri-Piotta a été placé dimanche en quarantaine préventive par le médecin cantonal tessinois. Plusieurs cas positifs ont été découverts dans les rangs léventins, à une semaine seulement du début de la Coupe Spengler.

En cas de forfait d'une équipe, les organisateurs avaient expliqué il y a quelques jours pouvoir plancher sur une solution avec un tournoi comprenant 5 équipes, comme à l'époque. Avec deux formations de moins, la tâche devient ardue.

Une annulation de la Coupe Spengler ferait très mal au HC Davos Publicité Sans Coupe Spengler, le HC Davos sera pauvre mais pas encore mort de Klaus Zaugg

A 6 jours du début du tournoi, il semble très difficile de réussir à faire venir d'autres équipes de remplacement à la dernière minute. Pour des raisons de calendrier et de planification, bien sûr, mais aussi parce qu'aucun club ne veut prendre le risque de se faire contaminer ou de se retrouver en quarantaine entre Noël et Nouvel An à Davos.

A ce sujet, Fribourg-Gottéron a déjà annoncé qu'une participation était exclue. «Il n’y a pas eu de discussion car, pour nous, ce n’est pas une option», a balayé d'un revers de crosse l'entraîneur des Dragons Christian Dubé dans La Liberté.

Reste maintenant aussi à savoir ce que comptent faire les autres équipes engagées dans cette édition 2021: Davos, bien sûr, mais aussi le Sparta Prague (République tchèque), Kuopio (Finlande) et Frölunda (Suède).

S'il n'y a plus l'obligation d'effectuer une quarantaine en arrivant en Suisse, on imagine que ces trois équipes étrangères réfléchiront à deux fois avant de se lancer dans un voyage risqué dans les Grisons...