Ajoie, ses héros oubliés et le coach le plus sous-estimé de la ligue

Après l'élection de la première Conseillère fédérale jurassienne, nouvel événement historique pour le canton du Jura: deux victoires en hockey en 24 heures contre des Bernois. Grâce à des ex-inconnus et à un trio d'amis.

Comme s'il s'agissait d'un voyage dans le passé, quand Lugano était encore «grande»: Julien Vauclair (43 ans) apparaît dans le couloir qui conduit aux vestiaires. Puis c'est au tour de Petteri Nummelin, qui porte un sac. Puis vient enfin Ivano Zanatta. Les «ex» de Lugano sont à nouveau réunis. Désormais associés à la bande du HC Ajoie.

Vauclair: une légende du hockey conviviale et presque timide, avec une expérience de plus de 900 matchs de NHL et de plus de 200 matchs internationaux. Nummelin: à 50 ans, il rit encore comme un gredin et n'a toujours pas de cheveux blancs. Ivano Zanatta: il a vaguement grisonné à 62 ans.

Les trois ont joué un rôle central dans le dernier titre du HC Lugano, au printemps 2006. Julien Vauclair en tant que tête pensante défensive et Petteri Nummelin avec sa magie offensive (17 matchs, 33 points en playoffs) forment la meilleure paire de défenseurs que Lugano ait jamais alignée. Ivano Zanatta, le diplomatique adjoint, a dirigé l'escouade aux côtés d'Harold Kreis.

La tête pensante, l'artiste et le diplomate: depuis le sacre de 2006, ce glorieux trio s'est dispersé aux quatre vents. Julien Vauclair est resté à Lugano où sa famille habite toujours. Ivano Zanatta est également resté un moment. Mais Petteri Nummelin a émigré dans la NHL américaine. Plus tard, Ivano Zanatta a également sillonné le monde: Saint-Pétersbourg, Prague, Ambri, puis retour en Russie et plus récemment, il fut l'entraîneur des Chinois au tournoi olympique de 2022 à Pékin.

Cette saison, les trois compères sont à nouveau réunis. A Porrentruy, au HC Ajoie. Le 13 décembre, le directeur sportif Julien Vauclair licencie son entraîneur tchèque Philip Pesan et reprend lui-même les commandes de l'équipe. Petteri Nummelin et Ivano Zanatta sont ses copains et assistants.

Un miracle se produit - un qualificatif plus modeste n'est pas possible. Avec l'entraîneur principal Julien Vauclair, Ajoie bat Ambri, Lausanne, Zurich, Davos, et maintenant, en 24 heures, Langnau (3-2 ap) et Berne (6-3). Avec la même équipe qui avait précédemment perdu 26 matchs sur 30 disputés.

Petteri Nummelin résume le mieux le tournant: «C'est à nouveau funny.» Le fait qu'il ait atterri en Ajoie après des détours par l'Amérique et le Japon est dû à son passé à Lugano. Quand Julien Vauclair l'a appelé, il a tout de suite accepté. En route pour une nouvelle aventure! Et avec un charme malicieux, il prononce le nom de son nouveau lieu de travail Porrentruy: «Porrentruuuiiii.»

Aujourd'hui, il vit en Norvège et se sent chez lui partout où l'on joue au hockey. Il attend déjà avec impatience les Championnats du monde. Il est également assistant de l'entraîneur national letton Harijs Vitolinsch. Lieu: Riga. Un Championnat du monde à domicile. Le rêve.

La victoire contre le club de la capitale revêt une dimension culturelle, historique et politique. Ce qui donne un relief particulier à ce double succès contre des Bernois: les héros sont deux joueurs que Langnau, et plus encore le SCB, avaient jugés inaptes à l'élite. On parle ici des Canadiens Philip-Michaël Devos (32 ans, contrat jusqu'en 2025) et Jonathan Hazen (32 ans, contrat jusqu'en 2024). Ils cumulent quatre buts et quatre assists lors des victoires sur Langnau et Berne.

A partir de 2015, Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen ont dominé la Ligue B avec Ajoie. Leur contrat expirait au printemps 2018. Ils étaient disponibles.

Mais personne n'a manifesté d'intérêt. Pas même Langnau, où le directeur sportif était bridé par des impératifs budgétaires stricts, et certainement pas Berne. Étrangers de LNB? Mais où va-t-on!?

L'explication du désintérêt est à chercher dans le domaine psychologique. Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen étaient mésestimés dans la mesure où ils n'avaient jamais joué ni en NHL, ni en Suède, ni en Finlande ou en KHL. Vous ne pouvez pas éliminer l'odeur de la LNB qui colle à vos vêtements. Si le directeur sportif engage un étranger de seconde division, il n'a aucune excuse en cas d'échec. Il ne peut pas arguer que cet étranger «était bon en NHL», «qu'il a convaincu dans un Championnat du monde au plus haut niveau» ou «qu'il a fait ses preuves en Suède». C'est juste un flop. Une erreur de casting.

C'est la chance d'Ajoie: sa victoire 6-3 est une honte pour Berne sur et en dehors de la glace. Le HC Ajoie, qui ne possède pas la moitié de l'argent du CP Berne pour sa première équipe, avec un bon sept millions de francs, possède les meilleurs étrangers. Philip-Michaël Devos, Jonathan Hazen, Frédéric Gauthier et le défenseur TJ Brennan ont tous marqué, tandis que Gillaume Asselin a adressé deux assists. Pour avoir chacun de ces cinq étrangers, les fans de Berne remercieraient les dieux du hockey à genoux. Le SCB ne compte qu'un seul mercenaire sous contrat, qui emmène l'équipe chaque soir comme un vrai entraîneur-joueur: Chris DiDomenico, désormais meilleur buteur du championnat.

Qui sont Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen, ces ex-inconnus qui s'apprêtent à écrire un autre conte de fées après le titre de champion de LNB en 2016, la victoire en Coupe en 2020 et la promotion en 2021? À la fin de l'été 2015, deux jeunes hommes s'enregistrent à l'aéroport de Montréal-Dorval pour un voyage à Zurich-Kloten. Personne ne faisait attention à eux. Deux étudiants qui partent en voyage en Europe.

Jonathan Hazen raconte qu'il a rencontré son futur partenaire d'attaque pour la première fois lorsqu'il est arrivé à Montréal. «Nous nous connaissions déjà. Nous avions joué l'un contre l'autre chez les juniors. Mais nous n'avions pas eu de contacts personnels.» Et maintenant le voyage en Europe ensemble. Dans une ville (Porrentruy) dont ils n'avaient jamais entendu parler et dans un club dont le nom (HC Ajoie) ne leur disait rien.

Ils sont là pour la même raison. Ils veulent tous les deux gagner de l'argent avec le hockey. Philip-Michaël Devos parce que, après tout, il faut bien gagner sa croûte. Jonathan Hazen parce qu'il ne veut pas encore travailler dans le BTP et l'entreprise que son frère a repris de son père.

Ni l'un ni l'autre ne se doutent que cette aventure, qui a commencé par l'enregistrement à l'aéroport de Montréal, durera des années et les mènera éventuellement plus loin. Le voyage n'est pas encore terminé. Le drame de la lutte contre la relégation attend Ajoie. Les play-out (entre les équipes classées 13e et 14e) ne peuvent plus être évités. Le directeur sportif Julien Vauclair a limogé son entraîneur trop tard.

Cet homme sait très bien pourquoi il prend son temps dès lors qu'il s'agit de préparer son avenir professionnel. Il a signé un contrat de cinq ans en tant que chef d'équipe en janvier 2020, retournant dans la région où sa carrière a commencé. Maintenant, il s'avère qu'il est encore meilleur comme entraîneur. Peut-être même l'entraîneur le plus sous-estimé de la ligue.