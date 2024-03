Bienne ou Ambri, qui aura le droit de défier les ZSC Lions lors des séries finales? Image: keystone, imago, shutterstock

Course aux play-offs: Bienne est favori contre Ambri

Vainqueurs de Genève-Servette, les Seelandais doivent encore éliminer Ambri (match aller ce lundi, retour mercredi) pour poursuivre leur saison. Un adversaire qui leur convient plutôt bien.

Adrian Bürgler Suivez-moi

Plus de «Sport»

⚡ Les duels en saison régulière









Les Seelandais se sont imposés trois fois pour une seule défaite aux tirs aux buts. Le passé récent plaide donc en faveur des vice-champions de Suisse.

Bienne-Ambri 1-0

🥅 Le nombre de buts marqués

Les Léventins sont plus redoutables face au filet adverse. Ils ont inscrit 2,62 buts chaque 60 minutes de jeu contre 2,30 pour Bienne.

Dans les duels directs, les Seelandais ont toutefois marqué nettement plus souvent que leurs rivaux grâce à leurs trois victoires en quatre matches. On peut donc attribuer un point à chacune des deux équipes dans le registre offensif.

Bienne-Ambri 2-1

⛔ La défense

Le HC Bienne est moins perméable que les Tessinois. Il concède 2,49 buts par 60 minutes de jeu à 5 contre 5 et se situe ainsi dans la première moitié du classement de National League en la matière. Ambri a enregistré 2,79 «expected goals against» et peut donc être considéré comme plus faible défensivement.

Bienne-Ambri 3-1

🎯 Le nombre de tirs et d'occasions

Le fait que Bienne possède une meilleure défense que son adversaire a des répercussions positives sur l'ensemble de son jeu. Cette saison, l'EHCB a souvent eu la majorité des chances de son côté. Ambri, en revanche, a dû concéder à ses adversaires plus d'occasions qu'il n'a pu s'en créer lui-même.

Bienne-Ambri 4-1

🏒 Le style de jeu

C'est peut-être dans ce registre que se trouvent les raisons du succès seelandais lors des confrontations directes. La méthode offensive préférée de Bienne (dite «off the rush») consiste à placer des attaques rapides. Et c'est dans ce scénario qu'Ambri a le plus de mal en défense. De leur côté, les Léventins sont particulièrement dangereux en forechecking, mais son adversaire sait y faire face.

Bienne-Ambri 5-1

🦋 Les gardiens

Les deux équipes ont pu compter sur un très bon numéro 1 durant la saison régulière. Tant Janne Juvonen (Ambri) que Harri Säteri (Bienne) ont en effet été convaincants. Mais lors du précédent tour des play-ins, seul Säteri a été à la hauteur de sa réputation, tandis que Juvonen a réalisé deux matchs plutôt faibles contre Lugano.

Le gardien d'Ambri a toutefois la qualité nécessaire pour redresser la barre contre Bienne. Un point pour chaque équipe.

Bienne-Ambri 6-2

⏳ La supériorité numérique

Ambri a un jeu de puissance redoutable depuis le début de saison et les situations spéciales ont également convaincu lors du play-in contre Lugano. En cinq occasions, Ambri a marqué deux fois et n'a pas concédé de but en infériorité numérique lors de sept pénalités. Bienne, dont les situations spéciales sont un problème depuis le début de saison, ne peut pas rivaliser en la matière.

Bienne-Ambri 6-3

Ambri est particulièrement dangereux en supériorité numérique. Image: keystone

👨‍🏫 Le coaching

Bien sûr, Martin Steinegger a déjà eu du succès lorsqu'il a joué le pompier de service sur le banc de la Tissot Arena, et il est bien possible qu'il en ait à nouveau contre Ambri. Mais cet homme de 52 ans est directeur sportif, pas entraîneur. Son homologue Luca Cereda a nettement plus d'expérience.

Bienne-Ambri 6-4

🏋️ L'état de forme

Bienne aborde le duel contre Ambri avec l'élan de la série de play-in victorieuse contre le champion Genève-Servette. En revanche, et dans le même temps, les Léventins ont dû digérer la défaite dans le derby face à Lugano. De plus, Ambri est l'une des victimes préférées de Bienne cette saison. Les Seelandais ont un bilan positif contre l'équipe de Luca Cereda, tout comme contre Kloten, Rapperswil et Zoug. Et c'est tout.

Bienne-Ambri 7-4

💡 Conclusion

En raison de son meilleur classement lors de la saison régulière, Ambri devrait en principe partir favori dans le duel de play-in contre Bienne. Mais la réalité est tout autre. Le style de jeu et les duels précédents ont montré que Bienne avait une bonne emprise sur les Léventins. Si Ambri veut s'assurer le dernier ticket pour les play-offs, et ainsi affronter les ZSC Lions en quart de finale, il lui faudra compter sur un gardien solide et des situations spéciales toujours aussi exceptionnelles.