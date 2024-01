Grâce à leur victoire en Finlande, les Genevois (en jaune) joueront la finale de la Ligue des champions le 20 février. Image: KEYSTONE

GE Servette en finale de la Ligue des champions!

Les Aigles sont allés s'imposer 3-2 sur la glace des Finlandais de Lukko Rauma mardi soir en match retour des demi-finales. Ils affronteront pour le titre les Suédois de Skelleftea le 20 février aux Vernets.

Genève-Servette disputera la finale de la Ligue des champions le 20 février. En demi-finale retour en Finlande, les Aigles ont gagné 3-2 sur la glace de Lukko Rauma. Il y avait eu 2-2 au match aller.

Les Genevois reviennent pourtant de loin: ils perdaient en effet 2-0 au terme du tiers initial après des réussites de Stenqvist (7e) et Burke (12e), lequel profitait d'une rare erreur d'Olkinuora, surpris entre les jambières.

Les champions de Suisse ont cependant trouvé les ressources pour revenir dans le match, puis prendre les devants. Ils le doivent en grande partie à leurs mercenaires finlandais, qui ont ainsi joué un mauvais tour à leurs compatriotes.

La finale aux Vernets

Filppula a réduit l'écart sur passe d'Hartikainen (37e) – mettant ainsi un terme à 188 minutes sans but de son équipe – avant l'égalisation de Vatanen servi par Manninen 58 secondes plus tard. Les mêmes se sont associés pour le but de la qualification, inscrit par Filppula sur un service de Vatanen (46e). Les hommes de Jan Cadieux ont ensuite su défendre leur avantage, même quand les Finlandais ont sorti leur gardien à un peu moins de deux minutes de la sirène.

Les hockeyeurs genevois célébrant avec leurs quelques fans qui ont fait le déplacement jusqu'en Finlande. Image: KEYSTONE

En finale devant leur public aux Vernets, les hockeyeurs de Genève-Servette seront opposés à Skelleftea. Les Suédois se sont qualifiés malgré une courte défaite 2-1 chez eux contre Vitkovice. Ils avaient pris une belle option à l'aller avec leur succès 4-2 en Tchéquie. (ats/yog)