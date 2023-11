Il y a eu des émeutes après le derby zurichois

Trois jeunes âgés de 16 et 17 ans ont été arrêtés. Selon les premières estimations, les dommages causés par les graffitis et aux différents véhicules s'élèveraient à plusieurs milliers de francs. (sda/roc)

Il y a peut-être eu une grosse bourde au Lausanne Marathon

Les participants du semi-marathon ont eu une mauvaise surprise, dimanche à l'arrivée, en constatant le nombre de kilomètres parcourus sur leur montre connectée.

C'est grâce aux montres GPS que certains participants ont constaté le problème: une distance de course plus longue que prévu sur le semi-marathon de Lausanne - couru dimanche dans le cadre du Lausanne Marathon. Ces appareils connectés ont enregistré un parcours de 21,550 km au lieu des 21,098 km réglementaires, soit plus de 450 mètres supplémentaires. Josette Bruchez-Bernasconi, co-organisatrice de la course, revient pour watson sur cet incident.