Bienne remporte l'acte III de la finale et mène 2-1

Il aura fallu attendre les prolongations pour voir un vainqueur dans l'acte III de la finale des play-offs entre Genève-Servette et le HC Bienne. Et ce sont les Biennois qui ont fini par l'emporter grâce à un but par Stampfli à la 78e minute.

Ce sont les Biennois qui avaient ouvert le score, contre le cours du jeu, par son top scorer Toni Rajala à la 31e. Les Genevois ont égalisé à la 55e par leur défenseur Sami Vatanen en supériorité numérique.

Dans cette finale, c'est désormais Bienne qui mène 2-1. Le 4e acte aura lieu jeudi à Bienne (20h00).

