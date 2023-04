Les Biennois se sont imposés 2-1 après prolongation mardi aux Vernets et mènent désormais 2-1 dans cette série contre Genève. Image: KEYSTONE

Bienne remporte l'acte III de la finale contre Genève et mène 2-1

Les Seelandais ont surpris les Aigles mardi soir aux Vernets, après prolongation (2-1). Ils ont pris l'avantage dans cette finale.

Il aura fallu attendre les prolongations pour voir un vainqueur dans l'acte III de la finale des play-offs entre Genève-Servette et le HC Bienne. Et ce sont les Biennois qui ont fini par l'emporter grâce à un but de Yanick Stampfli à la 78e minute.

Toni Rajala, le top scorer biennois, a ouvert le score à la 31e minute. Image: keystone

Les hommes d'Antti Törmänen avaient ouvert le score, contre le cours du jeu, par leur top scorer Toni Rajala à la 31e. Les Genevois, dominateurs, ont dû attendre la 55e minute pour égaliser, grâce à leur défenseur Sami Vatanen en supériorité numérique.

La prolongation a été à l'image de cette partie: les Grenat ont eu la possession du puck, se sont créé davantage d'occasions, mais ont manqué de tranchant dans le dernier geste. Au contraire, les Seelandais se sont montrés chirurgicaux. Presque invisibles offensivement dans cette prolongation, ce sont pourtant eux qui ont trouvé la faille à deux minutes de la sirène. Les Grenat ont de quoi se mordre les griffes.

Dans cette finale, c'est donc désormais Bienne qui mène 2-1. Le 4e acte aura lieu jeudi dans la cité horlogère.