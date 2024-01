Corsin Camichel évolue toujours dans le milieu du hockey mais son travail se fait désormais dans l'ombre. Image : Patrick Huerlimann

Comment cet écorché de la vie aide les hockeyeurs à se sentir bien

Les hockeyeurs professionnels sont de plus en plus confrontés aux messages de haine sur les réseaux sociaux. Et certains en souffrent. L'ancien pro Corsin Camichel, dont la carrière a souvent été faite de bas, aide désormais les joueurs d'Ambri et d'Olten pour ce qui est de la préparation mentale.

Soraya Sägesser / ch media

Aujourd'hui, il suffit d'un mauvais match pour énerver les supporters et pousser certains à publier ou envoyer des messages haineux sur les réseaux sociaux. Récemment encore, un homme se permettait de traiter un joueur d'Ambri de «stupide et écervelé», pour ne citer que cet exemple.

Si pour les expéditeurs, de tels agissements permettent avant tout d'évacuer leur frustration, les messages reçus, virulents, peuvent parfois impacter les hockeyeurs. Ils ont l'habitude de ces situations devenues monnaie courante, mais tout le monde ne les gère pas de la même manière.

Alors qu'il y a dix ans, la plupart des joueurs devaient garder leurs problèmes personnels pour eux, de nombreux clubs proposent dorénavant une aide professionnelle, même si cela se fait pratiquement toujours dans le secret. Le HC Ambri-Piotta a été l'une des premières équipes de National League à annoncer qu'elle miserait sur un préparateur mental. Ce n'est plus un secret non plus à Olten en Swiss League. Dans ces deux clubs, les problèmes mentaux ne sont plus tabous.

Du diagnostic de son cancer à la fin de sa carrière

Le retour de Corsin Camichel au HC Ambri-Piotta s'est avéré être une surprise. Le Grison de 42 ans ne revenait pas pour chausser les patins, ni même pour prendre les rennes de l'équipe, mais bien pour occuper un poste à 30%, consistant à soutenir les joueurs en cas de problèmes mentaux. Car s'il y a bien quelqu'un qui sait ce que l'on ressent dans les moments difficiles, c'est bien lui.

Carmichel a parfaitement réussi ses débuts avec Ambri en 2001, avant d'être impliqué dans un grave accident de la circulation. Il a certes eu de la chance, mais cet événement marquait le début d'une longue série de tragédie.

Corsin Camichel (à gauche) avec son équipe d'Ambri. Image: KEYSTONE

Trois ans plus tard, son père décédait d'un cancer peu après la fin de saison. Puis, le jour de ses 30 ans, Corsin Camichel, lui-même, apprenait qu'il souffrait lui aussi d'un cancer. Son monde s'effondre du jour au lendemain. Mais le joueur n'est pas du genre à abandonner si facilement. Il termina sa chimiothérapie et revint sur la glace huit mois plus tard avec Zoug. La maladie a néanmoins laissé des traces: Camichel met fin à sa carrière deux ans après son retour.

Le jour où son frère est mort dans un accident

Très vite, Corsin Camichel se lance dans une carrière d'entraîneur, du côté du HC Seewen. Mais le destin va de nouveau frapper. En 2015, son frère, Duri, décède dans un accident de la route au Costa Rica.

«C'était difficile et j'ai eu quelques problèmes par la suite.» Corsin Camichel

Une minute de silence en faveur de Duri Camichel qui, lui aussi, évoluait en LNA. Image: KEYSTONE

Le technicien réussit alors à surmonter ses problèmes seul, même si certaines personnes l'ont aidé, et décide de venir en aide aux autres joueurs.

«Je sais à quel point c'est dur d'être professionnel.» Corsin Camichel

Il n'a pas tort sur ce point. Une blessure ou un but manqué, tout le monde peut s'en apercevoir. Mais personne ne sait vraiment ce qu'il peut se passer dans la tête d'un joueur. Lorsqu'il parcourait encore les patinoires helvétiques, ses problèmes mentaux étaient soit ignorés, soit très peu pris en compte.

«Avant, on voulait être fort, car le hockey sur glace était le sport le plus viril, le sport où l'on ne montrait pas ses faiblesses.» Corsin Camichel

Aujourd'hui, les choses ont changé. Les clubs sont davantage professionnels. Ils sont beaucoup plus ouverts aux problèmes mentaux - les joueurs ont des gens à qui ils peuvent se confier. Il faut dire qu'il y a encore plus de raisons de tergiverser, notamment à cause de toute la haine qui se déverse sur les réseaux sociaux.

«Avant, ce qu'il se passait lors d'un match était oublié le lendemain. Aujourd'hui, tout est consigné sur les réseaux. N'importe qui peut décider le lendemain si tu as bien joué ou mal joué.» Corsin Camichel

En collaboration avec les anciens d'Ambri

Corsin Camichel a autrefois joué avec Paolo Duca et Luca Cereda, aujourd'hui directeur sportif et entraîneur du HC Ambri-Piotta. Depuis qu'ils sont à la tête du club, ils voulaient que Camichel entraîne les juniors. Mais le Grison a toujours refusé.

«Gagner n'était plus ma priorité. Je pensais à l'homme et au fait qu'il se porte bien.» Corsin Camichel

Corsin Camichel (à gauche) et Paolo Duca lorsqu'ils jouaient ensemble en 2008. Image d’archive: André Häfliger

Ceci explique pourquoi il n'a pas poursuivi sa carrière d'entraîneur et s'est formé pour devenir préparateur mental: «En hockey sur glace, il faut certes de la tactique, mais en fin de compte, les matchs se décident dans la tête», explique Camichel.

Aujourd'hui, il est donc le préparateur mental officiel d'Ambri. Une dizaine de joueurs profitent de son expertise. Parmi eux, il y a surtout les jeunes hockeyeurs de l'effectif.

«Les joueurs plus âgés ont leur propre routine et peuvent souvent maîtriser eux-mêmes les hauts et les bas.» Corsin Camichel

Au hockey sur glace, il n'y a qu'un pas entre l'euphorie et la crise. «Beaucoup viennent me voir lorsqu'ils sont au fond du trou et pensent que je vais leur donner une pilule, que tout ira mieux ensuite», dit-il. Mais ce n'est évidemment pas le cas.

Le fait qu'il propose ses services à l'EHC Olten est également lié à Ambri. En effet, Camichel a joué avec Lars Leuenberger, le désormais ex-entraîneur d'Olten, lorsqu'il évoluait sous les couleurs tessinoises. Ce dernier l'a fait venir dans le canton de Soleure, et actuellement, environ un tiers de l'effectif a recours à l'aide du préparateur mental.

Camichel est actif à Ambri et à Olten, avec ses mots et son oreille attentive. Sur la glace, les joueurs sont peut-être des durs à cuire, mais en coulisse, il leur arrive eux aussi de rencontrer des problèmes.

Adaptation en français: Romuald Cachod.