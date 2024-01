Cela faisait longtemps que le HCD n'avait pas joué aussi bien. image: keystone

Le HC Davos est (presque) meilleur qu'à l'époque d'Arno Del Curto

La Coupe Spengler la plus disputée de ces dernières années est revenue au HC Davos, qui a peut-être mieux joué qu'au meilleur de l'ère Arno Del Curto. Le HCD doit désormais construire et viser un titre de champion. Reste à savoir si Josh Holden aura suffisamment de temps à long terme pour y parvenir, et comment à court terme, l'équipe paiera son succès dans le remarquable tournoi grison.

klaus zaugg

Les dieux du hockey n'accordent aucun répit au HC Davos. Le club n'aura pas la tâche facile à la reprise du championnat, mardi à domicile contre Lugano, en raison de son parcours jusqu'à la victoire en Coupe Spengler. Mais le HCD est prestigieux: il se doit de répondre aux attentes de ses supporters, comme le Steigenberger Grandhotel Belvédère le fait avec ses richissimes clients.

L'ère Arno Del Curto, l'entraîneur emblématique qui a permis au HCD de décrocher six titres et quatre Coupes Spengler, continue d'impacter la culture davosienne. Les dirigeants du club grison sont en quelque sorte prisonniers de leur passé glorieux: on attend tout simplement de l'équipe qu'elle produise un hockey spectaculaire, dynamique, émotionnel et surtout, couronné de succès.

Le nouvel entraîneur Josh Holden, 45 ans, n'est pas aussi populaire qu'Arno Del Curto. Il n'est pas non plus un coach au passé légendaire. Sans nom, il ne pouvait pas compter sur le respect à son arrivée à Davos. Et pourtant, la venue de ce Canadien naturalisé Suisse est peut-être une chance pour un HCD en plein développement. Formé tactiquement par le grand Dan Tangnes à Zoug, il possède la passion et la mentalité de vainqueur, celle qu'on lui connaissait déjà en tant que joueur. Il s'y connaît en stratégie et formation, il pratique la culture de la performance et de la gagne. Il est le premier entraîneur «normal» du HCD depuis l'entrée en fonction d'Arno Del Curto à l'été 96. Mais il sait aussi se déchaîner, nous l'avons vu en finale.

Le coup de gueule de Josh Holden à l'encontre de Tomas Jurco. Image: KEYSTONE

Grâce à une bonne gestion de la relève, une excellente infrastructure et des bases économiques solides, le HC Davos dispose des conditions externes idéales pour redevenir champion. Josh Holden n'est arrivé qu'en mars dans la station grisonne et il lui faudra du temps pour conduire son équipe tout en haut de la National League. D'ailleurs, à Zoug, Dan Tangnes n'a remporté le titre qu'à sa troisième saison, dans de meilleures conditions et avec des réserves financières encore plus importantes. Mais dès sa première année, il avait décroché la Coupe de Suisse, comme Josh Holden vient de soulever la Coupe Spengler à peine arrivé.

Sur le plan sportif, le HCD se trouve toujours sur une glace relativement fine, prête à se briser à tout moment. Les excellentes performances ne sont possibles que lorsque tout est aligné, sur une période course. Comme lors de cette Coupe Spengler. Le HC Davos est une équipe comparable à un planeur ne pouvant voler que lorsque les vents sont favorables. Il ne s'agit pas encore d'un avion suffisamment puissant pour décoller à tout moment.

Lors du tournoi grison, nous avons vu pendant quelques jours le meilleur du HCD depuis le dernier titre d'Arno Del Curto en 2015. Oui, Davos a (presque) mieux joué qu'à l'époque du mythique entraîneur suisse: une défense bien structurée, des transitions rapides, de la vitesse, de la précision et même de la passion. Bref, du très haut niveau, dramatique et divertissant. Deux ans après son premier triomphe à la Coupe Spengler (2000), Arno Del Curto avait remporté le championnat. Josh Holden peut lui aussi réussir cet exploit.

Josh Holden peut-il faire du HCD une équipe championne dans les années à venir? Image: KEYSTONE

Davos a remporté la Coupe Spengler la plus relevée depuis le lock-out de 2004 (et la présence des stars de la NHL). Car pendant quelques jours, tout a été parfait. Il existe des similitudes avec Ambri l'année dernière. Les Tessinois étaient arrivés en tant que 10e de National League (32 matchs - 40 points), puis avaient remporté le tournoi. Le HCD est aujourd'hui 9e du championnat avec un bilan de 48 points en 33 matchs. Le retour à la saison régulière avait été difficile pour Ambri. Le rêve des play-offs s'était même envolé après une 12e place en fin d'exercice.

La victoire d'Ambri était un véritable miracle, presque un conte de fées. Celle du HCD est beaucoup plus logique et ne facilite pas forcément la tâche de Josh Holden. On attend de cette équipe qui a remporté la Coupe Spengler de manière dramatique et spectaculaire qu'elle se qualifie directement et à coup sûr pour les play-offs. Mais la glace est toujours aussi fine à l'Eisstadion. Elle est capable de supporter n'importe quelle charge pendant quelques jours, mais n'est pas encore assez épaisse pour soutenir un poids permanent, de septembre à avril. Il manque toujours la profondeur dont disposaient les équipes championnes d'Arno Del Curto. Sandro Aeschlimann n'est pas encore le prochain Leonardo Genoni. Un titre de champion au printemps serait aussi miraculeux que la Coupe Spengler remportée par Ambri l'année dernière, voire plus encore.

Le HCD manque encore de profondeur dans son effectif. Image: KEYSTONE

Un défi de taille attend Davos. Après cette victoire, le management gardera-t-il le sens des proportions et la patience nécessaire lorsque plus rien ne s'accordera en championnat, après la phase euphorique de la fin de l'année 2023? Lorsqu'il faudra payer la dépense énergétique des cadres de l'équipe à cause de la Coupe Spengler?

Le HCD a joué avec une énorme intensité entre Noël et Nouvel An pendant que les autres clubs suisses se reposaient puis se préparaient. Et cela pourraît coûter cher dans les semaines à venir, lorsqu'il s'agira de se qualifier pour les play-offs.

