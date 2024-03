Geoff Ward, coach du Lausanne HC, a été élu entraîneur de l'année en National League. Image: KEYSTONE

Le coach du LHC n'aurait pas dû gagner son prix

Geoff Ward a été élu cette semaine «meilleur entraîneur de la saison régulière» en National League. D'autres auraient mérité cette récompense. Pas de polémique. Juste un constat.

Les entraîneurs et les capitaines des 14 clubs de National League ont voté à la demande du groupe de presse Tamedia. L'élection est donc tout à fait représentative. A noter que personne n'a pu élire un représentant de son propre club. Voici le résultat:

Geoff Ward (Lausanne), 9 voix Jan Cadieux (GE Servette), 6 voix Marc Crawford (ZSC Lions), 5 voix Christian Dubé (FR Gottéron), 2 voix Luca Gianinazzi (HC Lugano), 2 voix Thierry Paterlini (Langnau), 2 voix Dan Tangnes (Zoug), 2 voix

Mais c'est quoi, au juste, un «bon entraîneur»? Même les statistiques incorruptibles ne sont pas un critère fiable pour ce choix. Depuis sa prise de fonction le 6 novembre 2022, Geoff Ward a fait progresser Lausanne de la 11e à la 3e place, avec 20 points de plus par rapport à sa première saison sur le banc. Tout ça avec un contingent à peu près du même niveau. Autrement dit: statistiquement, son élection est légitime et méritée.

Geoff Ward: le meilleur entraîneur de National League? Ou simplement le plus populaire? Image: keystone

Mais, vu sous cet angle, c'est Thierry Paterlini et non Geoff Ward qui devrait être élu «coach de l'année». En effet, avec Langnau, il a réduit cette saison l'écart en saison régulière avec le champion en titre et vainqueur de la Ligue des champions, Genève-Servette, de 41 à 3 points par rapport au dernier exercice. Exactement la même chose avec le vice-champion, Bienne. Des questions?

Jussi Tapola, l'entraîneur le plus performant d'Europe ces dernières années, n'a pas non plus été honoré. Le Finlandais n'a même pas obtenu une seule voix. Pourtant, il a mis fin à la crise du CP Berne, qui durait depuis quatre ans, en conduisant presque sans bruit les Ours à leur meilleur classement (5e) et à leur première qualification directe pour les play-offs depuis leur sacre en 2019. En plus, il donne une chance aux jeunes talents et plusieurs Bernois ont nettement progressé sous sa direction.

Malgré son bon travail, l'entraîneur de Berne, Jussi Tapola, n'a pas obtenu la moindre voix. Image: keystone

Le Finlandais a donc rempli toutes les conditions comme coach du plus grand club d'Europe, l'un des postes les plus difficiles qui soient. Le fait qu'il n'ait pas obtenu de voix est intrigant.

Une autre question se pose: pourquoi Josh Holden n'a-t-il, lui non plus, rien reçu? Après tout, il a permis au HC Davos de se qualifier directement pour les play-offs et de remporter la Coupe Spengler. Et quid de Christian Wohlwend? Le technicien d'Ajoie n'aurait-il pas mérité au moins une voix? Il est le premier entraîneur à s'être maintenu en poste toute une saison depuis la promotion des Jurassiens.

Malgré la dernière place du classement, Christian Wohlwend est toujours en poste au HC Ajoie. Image: keystone

Luca Cereda en est, lui, à sa 7e saison à Ambri. Et, lui aussi, a beaucoup de mérite: la 8e place décrochée durant cet exercice est le meilleur classement des Léventins depuis 2019. Ces 17 dernières années, ils n'ont fait mieux qu'une fois, avec une 5e place en 2018/19. C'était, d'ailleurs, déjà Luca Cereda sur le banc.

Une question de popularité

Ce sont donc les capitaines et les entraîneurs qui ont voté. En sachant cela, un autre élément que les résultats sportifs rentre en compte dans l'élection: la popularité des coachs auprès des hockeyeurs. Le hockey suisse est une petite famille, dans laquelle les joueurs échangent beaucoup entre eux. Les capitaines ont, c'est certain, discuté dans les vestiaires avec leurs collègues et adversaires de ce vote du meilleur coach.

Il est donc probable que ce choix soit aussi un peu un classement de la popularité des entraîneurs auprès des joueurs.

Geoff Ward, un gentleman aimable et réservé, est certainement apprécié par son personnel.

Si l'on est un peu malveillant, on peut se demander si Marc Crawford (Zurich) ne doit pas aussi son bon résultat (3e, avec cinq voix) – en plus de la 1ère place en saison régulière – à son tempérament agressif contre les arbitres, comme en février 2023. Tout le monde se souvient certainement du coup de sang du Canadien.

Au fond d'eux-mêmes, les joueurs aimeraient bien, de temps en temps, aussi insulter les arbitres. Mais ils n'en ont pas le droit, sous peine de se faire réprimander par leur entraîneur et, surtout, d'être sanctionnés par la ligue.

Mais celui qui a un esprit pur, dénué de toute méchanceté, voit les choses autrement: il accordera sa voix à ce même Marc Crawford car le coach zurichois a, jusqu'à présent cette saison, eu un comportement exemplaire envers les arbitres.

