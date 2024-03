Tommaso De Luca, célébré par la Gottardo Arena. image: keystone

La Nati a perdu ce joyau à cause d'une erreur bête

Tommaso De Luca fait ses preuves au HC Ambri-Piotta. A 19 ans et pour sa première saison en National League. Celui qui défendra à l'avenir l'Italie en compétition internationale – et non pas la Suisse comme initialement prévu – sera tout particulièrement à suivre lors des play-in, à partir de jeudi.

Plus de «Sport»

Les affiches des play-in sont officiellement connues. Et si en Romandie, nous nous réjouissons de la double confrontation aux allures de finale entre Genève-Servette et le HC Bienne, le derby tessinois, de l'autre côté des Alpes, s'annonce tout aussi croustillant.

Ambri va croiser le fer avec «l'ennemi luganais» dans un premier tour qui ne conduira pas à l'élimination. Et cela n'était pas gagné il y a encore quelques semaines. Les Levantins ont assuré leur huitième place sur le fil, ne perdant qu'une seule rencontre lors des sept derniers matchs décisifs. Ils abordent ces play-in avec une confiance retrouvée, quand le HC Lugano a peiné et offert à Davos la qualification directe pour les play-offs.

Le programme des play-in ⬇️ Ambri-Piotta - Lugano

Match 1: jeudi 7 mars - 20h - Gottardo Arena (Ambri)

Match 2: samedi 9 mars - 20h - Cornèr Arena (Lugano)



Genève-Servette - Bienne

Match 1: jeudi 7 mars - 20h - Vernets (Genève)

Match 2: samedi 9 mars - 20h - Tissot Arena (Bienne)



Même si son temps de jeu n'est pas aussi conséquent que certains cadres de l'équipe, Tommaso De Luca, 19 ans, est lié aux récentes bonnes performances d'Ambri-Piotta.

Il scorait encore lundi soir face à Kloten. L'espoir a cumulé sept points lors des sept dernières rencontres des Léventins – marquant à trois reprises à Berne mi-février, son premier hat trick en carrière.

Tommaso De Luca face au gardien du CP Berne il y a quelques semaines. Image: KEYSTONE

De Luca gagne sa place sur la glace match après match depuis septembre. Et ce, pour sa première véritable saison en National League (il avait disputé une rencontre avec Ambri au cours de l'exercice 2021/2022).

Une blessure survenue en décembre lors du Mondial U20 D1B avec l'Italie l'a malheureusement éloigné des patinoires. Mais alors que les staffs italien et léventin tablaient sur six à huit semaines d'indisponibilité, l'attaquant a soigné ses fractures des apophyses transverses des vertèbres lombaires en un mois. Son retour malgré la peur – une telle blessure inquiète toujours – s'est fait progressivement depuis mi-janvier et il est aujourd'hui, à l'approche des play-in, au meilleur de sa forme.

Du Val d'Aoste au Tessin , en passant par le Valais et les USA

Tommaso De Luca pourrait encore en impressionner plus d'un lors du derby tessinois. Puis durant les play-offs, pour peu qu'Ambri-Piotta se qualifie. Car nous l'avons vu à Berne, le garçon ne tremble pas dans les grands rendez-vous. Il a planté face au mythique «mur» de la fosse aux Ours, là où il arrive que les jeunes talents se liquéfient.

Ceci concerne également Ambri ⬇️ Comment cet écorché de la vie aide les hockeyeurs à se sentir bien

Mais qui est donc ce De Luca, insouciant, amené à devenir un joueur prolifique? C'est d'abord un hockeyeur qui a le sens du but. Il évolue tout en légèreté, sans avoir besoin de forcer ses gestes. Il voit son sport comme un jeu, si bien que les tâches défensives ne lui correspondent pas. Ce qui ne l'empêche pas d'obtenir la confiance de son entraîneur, Luca Cereda, qui reconnaît son «immense potentiel» offensif. Fort mentalement, De Luca est intenable, difficile à contenir en attaque. Il est un joueur rapide sur jeu de transition et peut évoluer au centre comme à l’aile.

Né à Aoste en Italie, l'attaquant est passé par Martigny avant de faire ses classes au HC Ambri-Piotta. Il est arrivé au Tessin à l'âge de 13 ans et a joué au club de 2017 à 2022, faisant toujours partie des meilleurs scoreurs des ligues dans lesquelles il évoluait (40 points lors de sa dernière saison chez les U20). L'an passé, le jeune Italien s'est tourné vers les Etats-Unis et a réussi une saison pleine avec les Chiefs de Spokane, pensionnaires de Western Hockey League, la plus haute division junior. Il inscrivit là-bas 16 buts pour 33 assists en 65 matchs. L'expérience fut riche sur et en dehors de la glace. Il a profité de son séjour pour apprendre l'anglais, une langue importante lorsque l'on pratique le hockey à haut niveau.

Tommaso De Luca, heureux, après avoir marqué contre le LHC. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

L'Italie et non pas la Suisse

Les quelques mois que De Luca a passé aux Etats-Unis ont toutefois eu de fâcheuses conséquences sur le futur de sa carrière. Le garçon – titulaire d'une licence helvétique, et qui a joué avec l'équipe de Suisse U19 en match non officiel – devait rejoindre les hommes de Marcel Jenni au Mondial U20 cet hiver. Car initialement, il espérait recevoir son passeport en août dernier, moment à partir duquel il pensait remplir toutes les conditions pour l'obtenir (à savoir vivre au Tessin depuis cinq ans, dont trois au même endroit, plus un total de dix ans en Suisse – les années mineures comptant double).

Mais l'aventure américaine a reporté sa demande à mars sans qu'il ne s'en aperçoive, suite à un malentendu entre sa famille et les autorités compétentes. Sans naturalisation, il s'est alors tourné vers l'Italie, «son pays», pour participer au Mondial U20 D1B.

Une véritable perte pour la Suisse mais une aubaine pour la fédération italienne, qui cherchait à l'amadouer sans forcer sa décision. En rejoignant les rangs transalpins, Tommaso De Luca a renoncé à la division élite, mais s'assure probablement un avenir en équipe nationale – la concurrence étant bien moins forte dans son pays natal. Celui qui ne joue jamais sans sa paire de chaussettes fétiches pourrait néanmoins participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina à la maison, puisque l'Italie est automatiquement qualifiée. C'est en tout cas ce dont il rêve.

Les chaussettes trouées de Tommaso De Luca. Il ne les quitte plus en match depuis trois ans, par superstition. image: klaus zaugg

De Luca espère aussi évoluer un jour en NHL. Il s'agit là de son principal objectif à titre personnel. Reste à savoir si ses chaussettes seront encore utilisables lorsqu'il intègrera la plus prestigieuse des ligues de hockey.