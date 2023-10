Philipp Kurashev (à gauche) et Pius Suter font partie des 14 Suisses de NHL. image: keystone/shutterstock

Ces 7 attaquants suisses veulent faire rêver la NHL

La nouvelle saison de NHL s’est ouverte hier soir et 14 hockeyeurs suisses en font partie. Parmi eux, sept joueurs à vocation offensive. Lesquels tireront leur épingle du jeu? Voici le second volet d’une présentation débutée mardi avec les joueurs défensifs.

Le premier volet sur les Suisses de NHL à vocation défensive👇 Ces 7 Suisses veulent cartonner en NHL

Kevin Fiala (Los Angeles Kings)

Dernière saison régulière: 69 matchs, 23 buts, 49 assists



Total NHL: 448 matchs, 147 buts, 208 assists

Kevin Fiala a été quelque peu freiné en fin de saison par une blessure. Malgré cela, sa première saison sous le maillot des Los Angeles Kings a été un succès. Le Saint-Gallois est resté au-dessus de la moyenne de 1 point par match pour la deuxième année de suite grâce à ses 72 unités en 69 rencontres. L’ailier a même devancé nettement la légende du club Anze Kopitar (0,9 point par match). De retour durant les play-off, Fiala a tout de suite apporté du jus à son équipe: un but et cinq assists en trois matchs.

Les 23 buts de Fiala la saison dernière. Vidéo: YouTube/hatrickane

Fiala reste un atout offensif très polyvalent. Son tir du poignet redoutable peut battre les gardiens dans toutes les positions possibles. Sa vision du jeu lui permet aussi de trouver des joueurs mieux placés. Grâce à sa vitesse et à sa technique de crosse exceptionnelle, Fiala est passé maître dans l’art de porter le puck dans la zone adverse et de créer des occasions pour lui ou ses partenaires de ligne. Cette année encore, les Kings lui confieront un grand rôle offensif.

Ce qui parle pour une saison réussie:

Kevin Fiala tourne autour de la moyenne d’un point par match depuis déjà quatre ans. Une barre qu’il a même franchie deux fois lors des deux dernières saisons.

Le Saint-Gallois devrait être aligné sur la ligne de la recrue des Kings Pierre-Luc Dubois. Le jeu de cet attaquant puissant devrait parfaitement se compléter avec la technique hors pair de Fiala.

Les LA Kings continuent de pratiquer un jeu très rythme. Ce qui convient à merveille à Fiala.

Il connaît désormais mieux son équipe et a pris ses quartiers à Los Angeles. Il n’est donc pas impossible qu’il poursuive sa progression.

Ce qui parle contre une saison réussie:

Fiala est toujours sous pression à LA. Son salaire est élevé et doit être justifié par des buts et assists.

Fiala (et son nouveau coéquipier Dubois) ne sont pas des attaquants défensifs. S’ils jouent sur la même ligne, il y a un risque qu’ils soient encerclés dans leur zone et soient moins efficaces.

Pronostic: 31 buts, 58 assists

Nico Hischier (New Jersey Devils)

Dernière saison régulière: 81 matchs, 31 buts, 49 assists

Total NHL: 381 Matchs, 109 Buts, 177 Assists

Nico Hischier a atteint de nouveaux sommets l’an dernier. Le capitaine des New Jersey Devils a franchi pour la première fois la barre des 80 points lors de sa sixième saison de NHL. Il a marqué 31 buts et réalisé 49 assists. Hischier a été l’un des principaux artisans de l’un des plus grands revirements de l’histoire de la NHL. En 2021/22, les Devils n’ont obtenu que 62 points. La saison dernière, ils ont terminé la saison avec 112 points.

Les temps forts de la saison 2022/23 de Nico Hischier. Vidéo: YouTube/Puck Daily

En tant que capitaine des Devils, Hischier montre toujours l’exemple. Non seulement il marque environ un point par match, mais il combine ces statistiques avec une conscience défensive très développée. La saison dernière, le Valaisan a été nommé pour le Selke Trophy – le prix du meilleur attaquant défensif de la ligue – et n’a été battu que par Patrice Bergeron. Ce dernier a désormais rangé ses patins et Hischier est le favori logique pour lui succéder.

Le Haut-Valaisan est le cœur et l’âme de la jeune équipe des Devils. Hischier bloque des tirs, gagne des engagements importants, marque des buts et intervient dans toutes les situations. Il joue contre les meilleures lignes adverses et permet au très créatif Jack Hughes de s’exprimer pleinement dans le collectif des Devils. Quand Hischier joue bien, son équipe joue bien. Et dans les années à venir, le capitaine et ses trois coéquipiers suisses peuvent même rêver de décrocher la Coupe Stanley.

Ce qui parle pour une saison réussie:

Nico Hischier vient de vivre la meilleure saison de sa carrière. Il n’a que 24 ans et peut encore s’améliorer.

Hischier est l’un des meilleurs attaquants des deux côtés de la patinoire. Il est même le grand favori pour remporter le Selke Trophy.

L’attaque des Devils s’est encore bonifiée avec les arrivées de Timo Meier et Tyler Toffoli. Hischier pourrait justement profiter encore davantage de la connexion suisse avec Meier.

Hischier a encore travaillé son tir cet été.

Ce qui parle contre une saison réussie:

Les Devils ont perdu de grands talents en défense (Severson, Graves). La construction depuis l’arrière risque d’être un peu plus difficile.

L’an dernier, personne n’avait vraiment vu l’ascension de New Jersey. Les attentes seront désormais plus grandes sur les épaules de l’équipe et d’Hischier.

Pronostic: 30 Buts, 55 Assists

Timo Meier (New Jersey Devils)

Dernière saison régulière: 78 matchs, 40 buts, 26 assists

Total NHL: 472 matchs, 163 buts, 167 assists

Timo Meier a lui aussi marqué l’histoire suisse en NHL la saison dernière, même si cela est passé un peu inaperçu en raison de son échange avec le New Jersey. L’ailier est en effet devenu le premier Suisse à franchir la barre des 40 buts. Une fois arrivé chez les Devils, les choses ne se sont toutefois pas déroulées comme prévu, avec 11 buts et 7 assists en 32 matches (play-off compris). Et puis il y a eu cette violente mise en échec subie à la tête lors de la série contre les New York Rangers.

Les 40 buts de Timo Meier la saison dernière. Vidéo: YouTube/NHL

Ses débuts difficiles à New Jersey sont toutefois explicables. Son transfert est intervenu au moment où les Devils enchaînaient les matchs et que les séances d’entraînement faisaient défaut. Il a donc mis du temps à s’habituer au nouveau système de jeu.

Il ne fait aucun doute que Meier sera une arme redoutable pour les Devils grâce à son jeu physique. C’est justement un élément qui manquait encore à l’équipe jusqu’en février dernier. Et l’attaquant suisse semble se plaire sur les rives de l’Hudson, puisqu’il a paraphé un nouveau contrat de huit ans cet été.

Ce qui parle pour une saison réussie:

Avec une saison à 40 buts derrière lui, Timo Meier entamera la suivante avec le plein de confiance.

Il est probable que Meier évolue avec Hischier sur une ligne d’attaque. Ils ont déjà montré leur complicité en équipe nationale.

Meier pourra compter sur de bien meilleurs coéquipiers chez les Devils, même s’il ne jouait pas toujours aux côtés de Hischier. Jack Hughes, Jesper Bratt et le défenseur Dougie Hamilton sont tous d’excellents meneurs de jeu. Et s’il inscrivait même 50 buts?

Meier a disputé son premier camp d’entraînement complet avec les Devils. Le système de l’entraîneur Lindy Ruff ne devrait plus avoir de secrets pour lui.

Ce qui parle contre une saison réussie:

Et si le système ne correspondait simplement pas au style de jeu de Meier? Si l’on a vu le «vrai Meier» dans le New Jersey la saison passée, alors il y aura un problème.

Avec ses 8,8 millions de dollars de salaire par an, Meier est l’attaquant le mieux payé des Devils. Il se doit de livrer la marchandise, sinon les fans ne tarderont pas à exprimer leur mécontentement.

Pronostic: 42 Buts, 35 assists

Nino Niederreiter (Winnipeg Jets)

Dernière saison régulière: 78 matchs, 24 buts, 17 assists

Total NHL: 810 matchs, 205 buts, 204 assists

La saison dernière ne s’est pas déroulée exactement comme prévu pour Nino Niederreiter. Pas forcément en raison de sa performance personnelle. Avec 41 points en 78 matches, elle était même correcte, sans plus. Mais le Grison a dû quitter Nashville ainsi que son grand ami Roman Josi en plein milieu de la saison pour se rendre dans la ville glaciale de Winnipeg.

Dans le Grand Nord canadien, l’ailier suisse n’a pas réussi à maintenir les mêmes statistiques de buts. Comme Meier, Niederreiter s'est retrouvé dans la situation difficile de devoir s’adapter à court terme à une nouvelle équipe et à un nouveau système. Mais le joueur de 31 ans peut toujours jouer un rôle clé dans une équipe de NHL. Cet été, le Grison a continué à s’entraîner pour améliorer sa vitesse, et il apporte toujours beaucoup d’énergie sur les ailes. Niederreiter amène le jeu dans la zone offensive et soulage ainsi la défense.

Tous les buts de Niederreiter la saison dernière. Vidéo: YouTube/hatrickane

Ce qui parle pour une saison réussie:

Niederreiter a pu se familiariser avec sa nouvelle situation à Winnipeg. Il connaît mieux l’équipe et le système que l’hiver dernier.

L’équipe de Winnipeg est plus forte que celle de Nashville. Le Suisse pourrait également en profiter.

Mal du pays, vraiment? Niederreiter est habitué au froid et il peut parler en suisse allemand avec l’ancien junior biennois (et probable partenaire d’attaque) Nikolaj Ehlers.

Ce qui parle contre une saison réussie:

L’année dernière, les Jets ont connu d’importants conflits entre l’équipe et l’entraîneur Rick Bowness. Le semeur de trouble Blake Wheeler est certes parti, mais si les choses ne se passent pas bien dès le début de saison, l’ambiance à Winnipeg pourrait à nouveau se dégrader.

Niederreiter a désormais 31 ans. La baisse de régime survient souvent plus tôt chez les attaquants puissants.

Pronostic: 29 buts, 18 assists

Pius Suter (Vancouver Canucks)

Dernière saison régulière: 79 matchs, 14 buts, 10 assists

Total NHL: 216 matchs, 43 buts, 44 assists

Nouvelle ville pour une nouvelle vie? Après deux ans à Detroit, Pius Suter a posé ses valises à Vancouver. Après avoir patienté tout l’été, le Zurichois a reçu un contrat de deux ans de la part des Canucks. Les Red Wings auraient également aimé le garde, mais ils n’étaient pas prêts à lui offrir un contrat de plusieurs années.

Pius Suter. Image: keystone

Vancouver recherchait justement un coureur de son profil: un attaquant fiable et flexible, qui devrait être un renfort, notamment dans le jeu en infériorité numérique, point faible de l’équipe au cours des derniers mois. Il peut aussi se glisser dans les premières lignes si besoin. Mais en tant qu’attaquant fiable sur le plan défensif, il sera probablement le plus souvent aligné en troisième ligne.

Ce qui parle pour une saison réussie:

A Vancouver, Suter obtient un rôle taillé sur mesure: une place en troisième ligne et probablement beaucoup de responsabilités en infériorité numérique. Il pourra ainsi s’illustrer.

Personne chez les Canucks ne s’attend à ce que Suter marque 20 buts. En effet, Pettersson et ses coéquipiers se chargeront du feu d’artifice offensif. Le Suisse peut jouer sans pression.

Le passage à la division Pacifique signifie aussi plus de matchs contre des équipes plus faibles comme Anaheim ou San Jose.

Ce qui parle contre une saison réussie:

Vancouver est une ville passionnée de hockey. Si Suter manque son début de saison, la situation pourrait rapidement devenir inconfortable.

Depuis sa première saison en NHL, la production de Suter a constamment diminué. Le Zurichois ne sera pas évalué sur ce critère, mais il ferait bien de veiller à inverser la tendance.

Pronostic: 16 buts, 19 assists et joueur clé en infériorité numérique

Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks)

Dernière saison régulière: 70 matchs, 9 buts, 16 assists

Total NHL: 191 matchs, 23 buts, 39 assists

Philipp Kurashev est l’un des rares Suisses de NHL à rester sur une saison plutôt décevante. Malgré un temps de glace important avec les Blackhawks, la production de l’attaquant a stagné. 9 buts et 16 passes décisives en 70 matches, c’est trop peu. La technique et l’intelligence de jeu du Bernois sont évidentes. Mais aujourd’hui, on peut se demander si le joueur de bientôt 24 ans a vraiment le niveau physique pour jouer un rôle majeur en NHL.

Philipp Kurashev. Image: keystone

Ce qui parle pour une saison réussie:

Personne n’attend les Blackhawks cette saison. Kurashev et ses coéquipiers peuvent jouer sans pression.

Le super talent Connor Bedard est là. Lui et l’Allemand Lukas Reichel ont apporté un nouvel élan à l’équipe. Kurashev en profitera-t-il aussi?

Malgré un dernier exercice médiocre, Kurashev aura probablement beaucoup de temps de glace cette année encore à Chicago. Il peut et doit faire ses preuves.

Ce qui parle contre une saison réussie:

Chicago n’est pas sous pression, mais Kurashev en aura tout de même un peu. S’il ne fait pas mieux cette saison, il aura peut-être définitivement fait son temps en NHL.

Les Blackhawks seront l’une des pires équipes de la ligue, malgré Connor Bedard. Il ne sera donc pas simple de briller.

En l’état actuel des choses, Kurashev ne sera pas aligné au côté de Bedard et ne profitera donc pas de son talent exceptionnel.

Kurashev s’est blessé au poignet en camp d’entraînement et pourrait ainsi manquer le début de saison.

Pronostic: 11 buts, 17 assists

André Heim (Saint-Louis Blues)

Le centre d’Ambri André Heim a lui aussi reçu une offre plutôt surprenante de la NHL cet été. Le joueur de 25 ans a signé avec les St Louis Blues. Mais son aventure nord-américaine commencera en AHL. Heim a été retranché lors de l’avant-dernière coupe de l’effectif lors du camp d’entraînement.

Pronostic: Une saison en AHL ou un retour en Suisse

Ils n’entrent (provisoirement) plus en ligne de compte: Denis Malgin est rentré en Suisse et a rejoint les ZSC Lions. Simon Knak a terminé la saison passée avec Milwaukee, en AHL. Mais il est désormais de retour dans les rangs du HC Davos.

Adaptation en français: Stéphane Combe