La RTS ne diffusera bientôt peut-être plus du tout de hockey suisse

Le diffuseur principal de la National League, MySports, a négocié un nouveau partenariat avec les groupes CH Media et Blick, qui exclut la télévision publique. Des négociations sont toujours en cours.

Les prochains play-offs pourraient être les derniers diffusés sur la RTS, la télévision publique romande. Et pour cause: MySports, qui détient les droits TV pour les matchs en direct de National League, vient de sceller un nouveau partenariat avec les groupes CH Media (dont fait partie watson) et Blick, jusqu'en 2027.

Ils ont racheté toutes les sous-licences de MySports. Du coup, ce sont eux qui pourront diffuser les parties de hockey sur glace à la place des télévisions publiques (chapeautées par la SSR) pendant cinq ans, dès la saison prochaine.

En plus de toutes les parties de National League – saison régulière et play-offs – sur MySports (chaîne payante), les fans de hockey auront le droit à un match gratuit par semaine sur les canaux de TV24 (CH Media) et Blick.ch, ainsi que les highlights de chaque journée de championnat.

Le directeur de la National League, Denis Vaucher, se réjouit de ces changements, dans le communiqué de MySports:

«MySports s’engage pour notre sport de manière novatrice et ouvre, avec ses deux partenaires CH Media et le groupe Blick, de nouvelles voies et opportunités pour la diffusion du hockey sur glace dans son ensemble. Nous sommes convaincus que la passion pour le hockey sur glace qui nous unit et la force d’innovation qui résulte de ces nouveaux partenariats seront un atout pour la communauté du hockey sur glace.» Denis Vaucher, directeur de la National League

MySports précise dans son communiqué que «les programmes de diffusion concrets pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et le Tessin seront élaborés au cours des prochains mois». Car il reste encore notamment la question des supports de diffusion, par câble ou sur le web, par exemple.

Du côté du service public, on n'a pas encore baissé les bras et des négociations sont toujours en cours pour garder quand même une petite part du gâteau, explique le chef des sports de la RTS, Massimo Lorenzi, joint par watson. «Je ne veux ni ne peux me prononcer tant qu’elles ne sont pas finies. Je le ferai quand tout sera définitivement clair nous concernant», précise-t-il.

Autre nouveauté dès la saison prochaine: les quatre séries des quarts de finale des play-offs se joueront sur quatre jours consécutifs, alors que les demi-finales auront lieu sur deux jours.