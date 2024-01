Après un début de saison difficile, le HC Bienne est à nouveau à la lutte pour une place directe en play-offs. Image: KEYSTONE

Comment le HC Bienne s'est sorti de la crise

Après un début de saison catastrophique, le vice-champion de Suisse – qui ira affronter Zurich vendredi (19h45) – s'est remis sur les bons rails et vise désormais une qualification directe pour les play-offs.

Klaus Zaugg Suivez-moi

2 décembre 2023. Le HC Bienne est un cas désespéré. C'est du moins ce qu'on pensait. Les Seelandais viennent de s'incliner 2-1 à Langnau et comptent alors 13 points de retard sur la 6e place, synonyme de qualification directe pour les play-offs.

La porte des vestiaires reste fermée pendant 50 minutes et quelques secondes. C'est la durée du sermon de l'entraîneur Petri Matikainen à ses joueurs. Depuis cette défaite en Emmental, le finaliste de la saison passée a gagné neuf de ses douze matchs et ne compte plus que cinq unités de retard sur cette fameuse 6e place. Comment les Biennois ont-ils réussi cet improbable renversement de situation?

Du romantisme et un artiste conquis

C'est certain, les retours de joueurs blessés ont joué un rôle. Mais petit, seulement. Ce qui a surtout pesé, c'est la confiance accordée au coach, Petri Matikainen. Dans n'importe quel autre club, cette crise aurait lui aurait coûté son poste. Mais il y avait déjà, ce 2 décembre à Langnau, des indices qui laissaient penser que le HC Bienne traverserait pareilles turbulences différemment des autres équipes.

Petri Matikainen est arrivé au HC Bienne cette saison. Image: KEYSTONE

Parmi eux, la réaction du capitaine Gaëtan Haas quand on lui a demandé si le job de son entraîneur était en danger. Sa réponse?

«Non. De notre point de vue, les joueurs, pas du tout»

Le numéro 92 de la Tissot Arena précisait que tout le monde était derrière l'entraîneur, que tous tiraient à la même corde. C'est le mensonge le plus fréquent sorti devant la presse depuis la création du hockey sur glace. Mais Gaëtan Haas, lui, disait la vérité. «L'entraîneur donne aussi son cœur», lâchait encore le capitaine seelandais dans un élan de romantisme.

Un coach n'a plus aucune chance s'il perd son vestiaire, autrement dit quand les joueurs ne le soutiennent et ne le respectent plus. Matikainen n'a pas perdu le sien. Et il y a autre chose: même un artiste aussi sensible que Damien Brunner, qui n'a pas sa langue dans sa poche, n'a jamais fait de remarques négatives sur son entraîneur.

Damien Brunner entretient une bonne relation avec son coach, Petri Matikainen. Image: KEYSTONE

Cet été, tout le monde s'attendait à ce que le talentueux attaquant (37 ans) ne s'entende pas avec le technicien finlandais. C'était une erreur. Brunner fait même l'éloge de ce dernier:

«Avec son style direct, il me rappelle à bien des égards Doug Shedden. Moins impulsif dans les critiques individuelles. Mais toujours juste, honnête et jamais rancunier.»

A Zoug, Doug Shedden avait autrefois transformé Damien Brunner d'ex-junior méconnu de Kloten en top-scorer du championnat.

Grand changement et public compréhensif

Dans le Seeland, il y a eu un changement spectaculaire de style et de culture cet automne. Ces cinq dernières années, Bienne dominait ses adversaires grâce à un jeu basé sur la vitesse et le tempo. Mais la finale perdue de 2023 contre Genève a été le chant du cygne de ce hockey champagne. Une époque s'est achevée. Antti Törmänen, adulé par les joueurs, a dû quitter son poste d'entraîneur à cause d'un cancer. Le ton dans le vestiaire n'est pas le seul à s'être durci sous son successeur. Il y a aussi le jeu.

Après avoir atteint des sommets dans le spectacle, les Biennois sont devenus davantage pragmatiques et réalistes.

Tout indique désormais que cette transformation va porter ses fruits. Notamment parce qu'une direction expérimentée, avec le directeur général Daniel Villard et le directeur sportif Martin Steinegger, n'ont pas cherché à cacher au public les difficultés liées à cette transition.

Les fans les ont totalement comprises et acceptées. Une preuve? Depuis qu'il est remonté en National League en 2008, le HC Bienne n'a jamais eu autant de spectateurs. Sa moyenne est passée de 5 843 la saison dernière à 6 176 durant cet exercice 2023/24.

