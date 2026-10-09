Roman Josi (numéro 59) a aligné 5 points depuis le début de saison de NHL. Keystone

Roman Josi est en forme

Le capitaine des Nashville Predators s'est montré à son avantage face aux Canadiens de Montréal. Le Bernois empile les points depuis le début de saison de NHL.

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Roman Josi tient la grande forme en ce début de saison de NHL. Le capitaine des Predators a signé deux assists jeudi dans un match gagné 5-2 par Nashville à Montréal.

Menés 2-0 à la 29e minute, les Preds ont renversé les Canadiens dans la seconde partie du match. Roman Josi a été crédité de la passe décisive sur le but de la victoire, Ryan O'Reilly déviant un slap puissant du défenseur bernois de 36 ans à la 57e en supériorité numérique pour le 3-2.

Les deux dernières réussites de Nashville ont été marquées dans une cage vide. Roman Josi a réalisé un assist sur le 5-2 (59e), inscrit comme le 4-2 par Adam Edstrom. Auteur d'au moins un point dans chacun des quatre premiers matches de son équipe, il affiche déjà 5 points à son compteur personnel (1 but, 4 assists).

La soirée fut également douce pour Janis Moser et Lian Bichsel. Le défenseur seelandais et le Tampa Bay Lightning ont battu Minnesota 3-2 pour signer leur troisième victoire d'affilée, alors que l'arrière soleurois et les Dallas Stars ont dominé Buffalo 4-0 pour décrocher un deuxième succès de rang.

Le centre zurichois Pius Suter et St. Louis ont à l'inverse subi une troisième défaite consécutive. Les Blues se sont inclinés 3-2 après prolongation à domicile face aux San Jose Sharks. (sda/ats)