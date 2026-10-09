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NHL: Roman Josi est en forme

Nashville Predators&#039; Matthew Wood (71) celebrates with teammate Roman Josi (59) after scoring against the Montreal Canadiens during the second period of an NHL hockey game in Montreal, Thursday, ...
Roman Josi (numéro 59) a aligné 5 points depuis le début de saison de NHL.Keystone

Roman Josi est en forme

Le capitaine des Nashville Predators s'est montré à son avantage face aux Canadiens de Montréal. Le Bernois empile les points depuis le début de saison de NHL.
09.10.2026, 08:2609.10.2026, 08:26

Roman Josi tient la grande forme en ce début de saison de NHL. Le capitaine des Predators a signé deux assists jeudi dans un match gagné 5-2 par Nashville à Montréal.

Menés 2-0 à la 29e minute, les Preds ont renversé les Canadiens dans la seconde partie du match. Roman Josi a été crédité de la passe décisive sur le but de la victoire, Ryan O'Reilly déviant un slap puissant du défenseur bernois de 36 ans à la 57e en supériorité numérique pour le 3-2.

Les deux dernières réussites de Nashville ont été marquées dans une cage vide. Roman Josi a réalisé un assist sur le 5-2 (59e), inscrit comme le 4-2 par Adam Edstrom. Auteur d'au moins un point dans chacun des quatre premiers matches de son équipe, il affiche déjà 5 points à son compteur personnel (1 but, 4 assists).

La soirée fut également douce pour Janis Moser et Lian Bichsel. Le défenseur seelandais et le Tampa Bay Lightning ont battu Minnesota 3-2 pour signer leur troisième victoire d'affilée, alors que l'arrière soleurois et les Dallas Stars ont dominé Buffalo 4-0 pour décrocher un deuxième succès de rang.

Le centre zurichois Pius Suter et St. Louis ont à l'inverse subi une troisième défaite consécutive. Les Blues se sont inclinés 3-2 après prolongation à domicile face aux San Jose Sharks. (sda/ats)

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