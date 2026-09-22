Le Valaisan Yannick Barras (en médaillon) a développé Tennis Pass, un abonnement révolutionnaire pour les joueurs romands. image: watson

Ce Romand invente le Magic Pass du tennis

Le Valaisan Yannick Barras (37 ans) a lancé Tennis Pass, un abonnement insolite en Suisse qui a de quoi changer la vie de nombreux joueurs amateurs.

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Vous jouez au tennis dans un club? Alors vous avez forcément déjà rencontré ce problème. Vous voulez taper la balle avec un ami, mais il ne fait pas partie du même club. Du coup, il s'agit déjà de se décider: où va-t-on jouer? Dans mon club ou le sien? Une fois la décision prise, il faut encore payer l'invitation du joueur extérieur (généralement entre 10 et 20 francs l'heure), en plus de la cotisation que chacun paie dans son club. Autrement dit: un casse-tête logistique et, surtout, des frais qui deviennent vite élevés si l'opération se répète souvent.

«C'est en expérimentant moi-même ce problème que j'ai décidé de créer Tennis Pass comme solution», explique d'emblée Yannick Barras, 37 ans.

«Cette situation m'est arrivée plusieurs fois. J'habite désormais à Lausanne, et je voulais jouer avec des amis à Chermignon en Valais, où j'ai grandi.»

Yannick Barras fréquente notamment les courts de Montchoisi, à Lausanne. image: dr

Titulaire d'un Master en HEC, indépendant dans le marketing digital et tennisman amateur, le Valaisan d'origine a un esprit d'initiative, des idées et une passion pour la balle jaune. C'est grâce à tout ça qu'il a lancé Tennis Pass en avril dernier.

«C'est une sorte de Magic Pass du tennis», sourit Yannick Barras. «Le premier pass multi-clubs de Suisse», précise le site web (lien en cliquant ici). Le concept est simple: le joueur paie actuellement un abonnement annuel de 299 francs («on va certainement le monter à 399 l'année prochaine, car l'offre sera plus étoffée», anticipe Yannick Barras) qui remplace le système standard de cotisation dans les clubs. Il peut jouer dans tous les clubs qui ont rejoint l'initiative. Pour le moment, ils ne sont que trois, et tous en Valais: Dorénaz, Le Châble et Chermignon. Le fondateur souhaite évidemment étendre ce nombre:

«D'ici l'année prochaine, j'espère compter entre 10 et 20 clubs partenaires, avec 100 joueurs abonnés. On a des contacts avancés avec plusieurs clubs.»

Pour développer Tennis Pass, Yannick Barras s'est entouré de deux amis, qui s'occupent du réseautage et du site web. «Actuellement, on ne gagne pas d'argent grâce à Tennis Pass. Mais oui, l'objectif à long terme est de pouvoir en vivre», se projette le Valaisan.

Voilà comment se présente la page d'accueil du site pour acheter un pass. image: dr

Les avantages de cet abonnement sont évidents pour les joueurs: continuer à jouer dans leur club de base, tout en pouvant taper la balle sans frais supplémentaires – et quand ils le veulent – à d'autres endroits, et inviter gratuitement des abonnés d'autres clubs partenaires. «Tennis Pass leur permet aussi de découvrir d'autres surfaces, comme sur le circuit pro», ajoute le fondateur.

«L'idée, c'est aussi de créer une communauté de joueurs et joueuses» Yannick Barras

Des avantages aussi pour les clubs

Et pour les clubs partenaires, quels sont les avantages? «Tennis Pass leur donne une visibilité, et il permet d'accroître la fréquentation de leurs infrastructures, qui sont sous-utilisées dans beaucoup d'endroits à cause de la perte de vitesse du tennis», détaille Yannick Barras.

Reste cette question: les clubs perdent-ils de l'argent si Tennis Pass remplace les cotisations traditionnelles? «Cette peur, c'est justement ce qui les freine à rejoindre le projet», observe le Valaisan. «Mais la réponse est non, ils n'ont pas un manque à gagner avec notre abonnement, car j'ai adapté la formule pour éviter cela». Voici le fonctionnement:

«Le joueur paie annuellement 299 francs et choisit le club où il est affilié. Tennis Pass verse au club le montant égal à la cotisation. Par exemple: si la cotisation est de 200 francs, le club reçoit de notre part 200 francs. Les 99 francs restants constituent notre marge, dont une partie sera aussi redistribuée aux clubs selon un algorithme.»

Il existe une seconde option:



«Le joueur a déjà payé sa cotisation annuelle au club. Elle est de 250 francs, admettons. Si le joueur veut un abonnement Tennis Pass, il nous paiera uniquement 49 francs. Et on reverse, là encore, une partie de ces 49 francs aux clubs.»

Pour rejoindre la sphère Tennis Pass, le club ne paie aucun frais. «Le seul investissement qu'il doit faire, c'est la pose d'un boîtier électronique pour le code afin d'ouvrir la porte à l'entrée, s'il ne l'a pas encore. Car ce n'est pas possible d'envoyer à tous les abonnés les clés physiques de chaque club partenaire», précise Yannick Barras.

Ancien footballeur, Yannick Barras s'est mis au tennis il y a quatre ans. image: dr

Le trentenaire et ses deux compères ont de la suite dans les idées: «On est en train de développer une application, qu'on espère mettre en ligne l'année prochaine. Elle permettra notamment de centraliser les réservations des terrains, en voyant par exemple directement où il y a des disponibilités».

Beaucoup d'experts craignent pour l'avenir du sport de raquettes roi, qui souffre – en Suisse et dans le monde – de la concurrence de «petits frères» en plein essor (surtout le padel et le pickleball), plus accessibles pour les débutants, moins chers et souvent plus conviviaux. Tennis Pass est le genre d'initiative qui peut l'aider à lui faire retrouver sa couronne.