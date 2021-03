Sport

International

Canal+ aurait protégé le journaliste Pierre Menès, accusé de sexisme



AFP

Canal+ aurait protégé le journaliste Pierre Menès, accusé d'aggressions

Un doc diffusé ce dimanche sur le sexisme dans le journalisme sportif aurait été raboté pour protéger Pierre Ménès. Dans le même temps, un collectif de 150 femmes journalistes et étudiantes françaises réclament du changement dans la façon de traiter le sport «par et pour des hommes».

Le documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste» a été diffusé dimanche sur Canal Plus, alors que de forts soupçons pesaient sur la chaîne. Le site LesJours.fr a révélé que des scènes importantes avaient été coupées au montage à la demande de la direction du service des sports de la chaîne.

L'affaire prend de plus en plus d'ampleur et depuis ce lundi, le hashtag (mot-dièse) #PierreMenesOut est en tête du classement sur Twitter. Pour l'instant, ni la chaîne cryptée française, ni le journaliste Pierre Menès n'ont réagi officiellement.

Avec Pierre Ménès, le hashtag #balancetonporc n'a jamais aussi bien porté son nom ! #PierreMenesOut pic.twitter.com/yZ2ceE94Tw — Parisiano (@Parisii75) March 22, 2021

Olivier Duhamel

PPDA

Gérarld Darmanin

Jean Vincent Placé

...

Et maintenant Pierre Ménès

Bref 2021 sale temps pour les porcs#BalanceTonPorc#BalanceTonMenes #Out pic.twitter.com/ELXkCj0lpF — RT Pierre (@RouatP) March 22, 2021

De quoi parle ce documentaire? Signé Marie Portolano, ex-journaliste sportive au sein de Canal et désormais sur M6, «Je ne suis pas une salope...» donne la parole à des femmes. Toutes racontent des histoires de sexisme ordinaire ou de faits plus graves vécus dans l'exercice de leur métier.

Les passages dans lesquels intervient Pierre Ménès, journaliste emblématique de la chaîne, ont notamment disparu. Officiellement pour ne donner la parole qu'aux femmes; officieusement, selon des sources internes à Canal plus, pour protéger Ménès.

Le Parisien rapporte deux comportements déplacés du journaliste: «Lors d'une émission en 2016, hors antenne mais en présence du public, il aurait soulevé la robe de Portolano et lui aurait empoigné les fesses. Il aurait aussi, plusieurs années plus tôt, forcé Isabelle Moreau, alors coprésentatrice, à un long baiser sur la bouche. Une blague, selon lui, à l'époque. Pas selon elle.»

Isabelle Moreau n'est pas la seule femme que Pierre Ménès a embrassé de force sur un plateau télé. Il a aussi agressé Francesca Antoniotti de la même manière sur le plateau de TPMS.pic.twitter.com/ehpdUk7ssl — Mr. Propagande (@MrPropagande) March 21, 2021

Pierre Ménès n'a lui-même pas demandé à être retiré du documentaire, ajoute Le Parisien, précisant que «son échange avec Marie Portolano n'avait, semble-t-il, rien d'agressif.» La journaliste s'est exprimée sur Twitter à la suite de la polémique.

L’essentiel c’est la parole des femmes qui a été intégralement respectée par @canalplus S’il vous plaît ne l’oubliez pas. Bises à tous et à TOUT LE MONDE 😂❤️ — marie portolano (@marieportolano) March 21, 2021

Celle-ci intervient alors que de nombreuses journalistes et étudiantes françaises réclament plus de parité au sein des rubriques sportives. 150 d'entre elles ont tapé du poing sur la table dans une tribune diffusée dimanche dans «Le Monde». Elles estiment que «le traitement du sport par les hommes pour des hommes au sujet d’hommes n’est plus supportable». Ces femmes s’appuient notamment sur les chiffres fournis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui révèle que le temps de parole des femmes dans le domaine du sport s’élève à 13%.

«Si la profession est à quasi-parité, dans le sport, nous sommes autour de 10% des 3000 journalistes, expliquent-t-elles. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de chances de trouver le dahu plutôt qu’une femme.» (jcz/ade)