En France, des journalistes sportives en ont marre de ce monde d’hommes

«Le traitement du sport par les hommes pour des hommes au sujet d’hommes n’est plus supportable», selon 150 femmes journalistes et étudiantes françaises qui ont tapé du poing sur la table dans une tribune diffusée dimanche, dans «Le Monde».

Les rédactions sportives doivent se féminiser! C’est du moins la demande de plusieurs dizaines de femmes en France, qui souhaitent plus de parité dans cette branche de la profession. Ces femmes s’appuient notamment sur les chiffres fournis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui révèle que le temps de parole des femmes dans le domaine du sport s’élève à 13%.

«Si la profession est à quasi-parité, dans le sport, nous sommes autour de 10% des 3000 journalistes, expliquent-t-elles. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de chances de trouver le dahu plutôt qu’une femme.»

En parallèle, Canal+ va diffuser dimanche le documentaire de la journaliste Marie Portolano, qui retrace 40 années de lutte des femmes journalistes sportives pour plus de parité. Le documentaire s’intitule: «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste». (ade)