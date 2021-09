En NHL, un coach-adjoint se fait virer pour avoir refusé le vaccin

Des bistros romands ont déjà des ruses pour éviter le pass Covid

«Accepter les uns et refuser les autres? C'est non!» Afin de traiter de manière équitable les clients avec et sans Certificat Covid, des bistrotiers jonglent depuis lundi avec des trucs et astuces. Un restaurant valaisan a décidé de ne servir qu'en terrasse et, à Rolle, c'est... original.

Depuis ce lundi, il faut un certificat Covid pour pouvoir manger à l'intérieur des restaurants. Si cette nouvelle mesure prise par le Conseil fédéral semble avoir été acceptée avec résignation par la majorité des restaurateurs, quelques poches de résistance subsistent. C'est le cas, notamment du restaurant Au bec gourmand, à Sierre en Valais. Le patron Enzo Astore a annoncé à ses clients que désormais, seule la terrasse de l'établissement est ouverte. «L'intérieur restera fermé …