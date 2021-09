Ligue des champions: départ de rêve pour les Young Boys

Les Young Boys ont réussi sans doute l'un des plus beaux exploits de leur histoire. Ils ont en effet battu Manchester United 2-1 pour leur entrée dans le groupe F de la Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo avait bien ouvert le score dès la 13e, sur une superbe passe de son compatriote Bruno Fernandes, mais YB ne s'est pas laissé impressionner. Les champions de Suisse n'ont rien lâché, se montrant présents dans les duels.

Man U à dix

L'expulsion de Wam-Bissaka (35e) a encore renforcé l'emprise bernoise. Après plusieurs occasions, Ngamaleu a égalisé (66e) de manière plus que méritée.

Et alors que le nul semblait écrit, les Anglais se contentant de défendre, une catastrophique passe en retrait de Lingard offrait le but de la victoire à Siebatcheu à la... 95e.

20 tirs à 2

Cette victoire répond à la logique de ce que l'on a vu sur la pelouse du Wankdorf. Les Bernois ont adressé 20 tirs en direction de la cage de Man U, alors que les actuels leaders de Premier League n'en ont enregistré que deux! Le but de CR7, son 135e dans la compétition pour son 177e match - record de Casillas égalé - et un autre essai de la superstar portugaise à la 25e, sauvée par Von Ballmoos, et c'est tout! (fxp-fr-sda-rtp/ats)